Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tim DVI Polri Berhasil Identifikasi 290 Korban Bencana Sumut

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |16:53 WIB
Tim DVI Polri Berhasil Identifikasi 290 Korban Bencana Sumut
Petugas gabungan cari korban bencana sumatera (foto: BNPB)
A
A
A

JAKARTA – Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri menyatakan, telah mengidentifikasi 290 jenazah korban bencana alam di Sumatera Utara (Sumut).

“Per hari Selasa, 2 Desember 2025, kami telah mengidentifikasi sebanyak 290 korban yang tersebar di 12 kabupaten/kota wilayah Polda Sumut,” ujar Kepala Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan, Kombes dr. Taufik Ismail kepada awak media, Rabu (3/12/2025).

Ia menjelaskan, bahwa seluruh korban hingga saat ini berhasil diidentifikasi menggunakan data sekunder seperti ciri fisik, sidik jari, dan properti yang melekat, karena mayoritas jenazah masih dalam kondisi relatif utuh pada fase awal.

Namun, pekerjaan tim ke depan diperkirakan akan semakin menantang. Saat ini masih terdapat 122 korban yang tercatat hilang, dan banyak di antaranya diperkirakan sudah mulai mengalami pembusukan.

“Dalam seminggu ke depan proses identifikasi akan lebih sulit, karena jenazah yang masih tertimbun mengalami proses pembusukan. Untuk itu kami menyiapkan langkah identifikasi menggunakan data primer, yaitu sampel DNA,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187554//mendagri-7YWP_large.jpg
3 Kepala Daerah di Aceh Disebut Menyerah Hadapi Bencana, Mendagri: Bukan Menyerah Total
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187553//sekretaris_kabinet_teddy_indra_wijaya-oQzu_large.jpg
Seskab Teddy: Selain Cuaca Ekstrem, Kerusakan Lingkungan Perparah Bencana Sumatera!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187550//kapolri_jenderal_listyo_sigit-XxQ8_large.jpeg
Polri Evaluasi Penyaluran Bantuan Bencana Sumatera via Airdrop
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187548//jembatan_kabupaten_agam-JtUm_large.jpg
Wilayah Aceh, Lhokseumawe dan Sibolga Masih Terisolir Akibat Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187545//konpers_soal_bencana_sumatera-lo8k_large.jpg
Banjir Sumatera Tak Ditetapkan Bencana Nasional, Menko PMK: Penanganannya Full Kekuatan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187541//seskab_teddy_indra_wijaya-40Wq_large.jpg
Seskab Teddy: Jalur Darat ke Aceh Tamiang Terhubung Kembali, Penyaluran Bantuan Mulai Normal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement