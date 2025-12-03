Tim DVI Polri Berhasil Identifikasi 290 Korban Bencana Sumut

JAKARTA – Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri menyatakan, telah mengidentifikasi 290 jenazah korban bencana alam di Sumatera Utara (Sumut).

“Per hari Selasa, 2 Desember 2025, kami telah mengidentifikasi sebanyak 290 korban yang tersebar di 12 kabupaten/kota wilayah Polda Sumut,” ujar Kepala Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan, Kombes dr. Taufik Ismail kepada awak media, Rabu (3/12/2025).

Ia menjelaskan, bahwa seluruh korban hingga saat ini berhasil diidentifikasi menggunakan data sekunder seperti ciri fisik, sidik jari, dan properti yang melekat, karena mayoritas jenazah masih dalam kondisi relatif utuh pada fase awal.

Namun, pekerjaan tim ke depan diperkirakan akan semakin menantang. Saat ini masih terdapat 122 korban yang tercatat hilang, dan banyak di antaranya diperkirakan sudah mulai mengalami pembusukan.

“Dalam seminggu ke depan proses identifikasi akan lebih sulit, karena jenazah yang masih tertimbun mengalami proses pembusukan. Untuk itu kami menyiapkan langkah identifikasi menggunakan data primer, yaitu sampel DNA,” ujarnya.