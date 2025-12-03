Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

3 Kepala Daerah di Aceh Disebut Menyerah Hadapi Bencana, Mendagri: Bukan Menyerah Total

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |16:20 WIB
3 Kepala Daerah di Aceh Disebut Menyerah Hadapi Bencana, Mendagri: Bukan Menyerah Total
Mendagri Tito Karnavian (Foto: Binti M/Okezone)
A
A
A

JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan tiga kepala daerah yang disebut angkat tangan menghadapi bencana di wilayahnya tidak menyerah total. Ketiga kepala daerah yang disebut menyerah di antaranya Bupati Aceh Tengah Haili Yoga, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, dan Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi.

“Untuk mengenai tiga kepala daerah yang menyatakan menyerah, bukan menyerah total. Mereka tetap bekerja semampu mereka,” kata Tito dalam konferensi pers di Posko Nasional Penanggulangan Bencana, Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Tito pun menjelaskan permintaan bantuan dari kepala daerah muncul karena keterbatasan kemampuan daerah dalam mengatasi kendala yang sangat besar, terutama terkait logistik dan infrastruktur. Ia mencontohkan kondisi di wilayah Aceh Tengah yang terisolir.

“Contoh misalnya Aceh Tengah. Terkunci. Jalan semua terkunci karena longsor. Ada jembatan putus,” jelas Tito.

Sementara kerusakan infrastruktur ini membuat akses terputus. Meskipun demikian, para kepala daerah tetap berupaya optimal.  “Mereka tetap bekerja, cuma dengan kemampuan yang ada. Tapi ada hal yang mereka tidak mampu,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187550/kapolri_jenderal_listyo_sigit-XxQ8_large.jpeg
Polri Evaluasi Penyaluran Bantuan Bencana Sumatera via Airdrop
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187545/konpers_soal_bencana_sumatera-lo8k_large.jpg
Banjir Sumatera Tak Ditetapkan Bencana Nasional, Menko PMK: Penanganannya Full Kekuatan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187541/seskab_teddy_indra_wijaya-40Wq_large.jpg
Seskab Teddy: Jalur Darat ke Aceh Tamiang Terhubung Kembali, Penyaluran Bantuan Mulai Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187394/dpr_ri-uRJ5_large.jpg
DPR Usul Audit Ekologi Ungkap Penyebab Bencana di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187392/oso-UGfV_large.jpg
Pemerintah Diminta Pertimbangkan Banjir di Sumatera Sebagai Bencana Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187389/reuni_212-Avmp_large.jpg
Massa Reuni 212 Sholat Gaib di Monas untuk Korban Bencana Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement