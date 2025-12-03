3 Kepala Daerah di Aceh Disebut Menyerah Hadapi Bencana, Mendagri: Bukan Menyerah Total

JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan tiga kepala daerah yang disebut angkat tangan menghadapi bencana di wilayahnya tidak menyerah total. Ketiga kepala daerah yang disebut menyerah di antaranya Bupati Aceh Tengah Haili Yoga, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, dan Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi.

“Untuk mengenai tiga kepala daerah yang menyatakan menyerah, bukan menyerah total. Mereka tetap bekerja semampu mereka,” kata Tito dalam konferensi pers di Posko Nasional Penanggulangan Bencana, Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Tito pun menjelaskan permintaan bantuan dari kepala daerah muncul karena keterbatasan kemampuan daerah dalam mengatasi kendala yang sangat besar, terutama terkait logistik dan infrastruktur. Ia mencontohkan kondisi di wilayah Aceh Tengah yang terisolir.

“Contoh misalnya Aceh Tengah. Terkunci. Jalan semua terkunci karena longsor. Ada jembatan putus,” jelas Tito.

Sementara kerusakan infrastruktur ini membuat akses terputus. Meskipun demikian, para kepala daerah tetap berupaya optimal. “Mereka tetap bekerja, cuma dengan kemampuan yang ada. Tapi ada hal yang mereka tidak mampu,” ujarnya.