INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Pemerintah Diminta Pertimbangkan Banjir di Sumatera Sebagai Bencana Nasional

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |21:15 WIB
Pemerintah Diminta Pertimbangkan Banjir di Sumatera Sebagai Bencana Nasional
Ketum Hanura Oesman Sapta Odang (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA – Bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat menelan banyak korban jiwa. Pemerintah pun diminta untuk mempertimbangkan menetapkan status bencana nasional agar penanganannya lebih cepat dan terstruktur.

"Hanura menegaskan, pemerintah segera tetapkan status bencana nasional," ujar Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Oesman Sapta Odang (OSO) di Rakernas dan Bimtek Hanura, Jakarta, Selasa (2/11/2025).

Menurutnya, banyak kepala daerah terdampak yang kewalahan dalam penanganan bencana. Bahkan, ada yang sudah menyurati pemerintah pusat. "Dalam keadaan kebingungan, memang susah mengambil keputusan. Tetapi mari jangan menyerah," ujarnya.

Di sisi lain, ia mendorong pemerintah membuka jalur daerah terisolir sehingga distribusi bantuan bisa berjalan dengan lancar. Menurutnya, jangan sampai korban bertambah bukan hanya karena banjir dan longsor melainkan akibat keterlambatan bantuan.

"Jeritan tiga wilayah ini luar biasa. Jalan dan akses terputus. Bantuan belum sampai. Sudah banyak yang kelaparan, butuh pakaian, tenda, dan logistik lainnya," ujarnya.

