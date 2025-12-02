Ketua MPR Sebut Gelondongan Kayu di Bencana Sumatera Hasil Tebangan Lama, Bukan Pohon Roboh

Ketua MPR Sebut Gelondongan Kayu di Bencana Sumatera Hasil Tebangan Lama, Bukan Pohon Roboh (iNews Media Group/Riyan Rizki)

JAKARTA - Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menanggapi ramainya isu pembalakan liar atau illegal logging setelah gelondongan kayu muncul terseret banjir di Sumatera. Muzani menyebut gelondongan kayu itu merupakan hasil tebangan, bukan dari pohon yang roboh.

1. Tebangan Lama

Muzani mengaku telah melihat dokumentasi foto dan video yang memperlihatkan gelondongan di tengah wilayah bencana tersebut.

"Kalau dari lihat gambar-gambar dan foto-foto yang kami saksikan, entah di Aceh, entah di Sumatera Utara, sepertinya kayu-kayu yang hanyut itu kayu-kayu hasil tebangan itu, yang cukup lama. Bukan kayu-kayu yang ditebang baru-baru atau kayu-kayu yang roboh karena terjangan badai," kata Muzani kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (2/12/2025).

Muzani meminta pemerintah memberikan perhatian khusus mengenai dugaan pembalakan liar yang terjadi di sana. Dia mewanti-wanti pembalakan liar dapat membawa bencana di masa mendatang.

"Jadi, artinya kalau itu betul, itu berarti ada pembalakan liar yang tidak terkendali yang menyebabkan yang menjadi salah satu sebab bencana ini bisa memperparah," tuturnya.

"Karena itu, saya kira, para pemangku kebijakan lingkungan harus sangat serius memperhatikan ini sebagai sebuah faktor di kemudian hari yang bisa menimpa anak-cucu kita kalau kita lalai dan abai dalam urusan ini. Cukup ini menjadi pelajaran terakhir," sambungnya.