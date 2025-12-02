Profil Joko Widodo, Doktor Radar dari UGM–Chiba yang Dipercaya BRIN Tangani Bencana Sumatera

JAKARTA – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Task Force Penanggulangan Bencana bergerak cepat memberikan dukungan riset dan teknologi dalam penanganan banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara dan Aceh.

Dalam penugasan ini, BRIN menunjuk Joko Widodo sebagai Ketua Task Force Penanggulangan Bencana. Perlu ditegaskan, Joko Widodo yang dimaksud bukan Presiden ke-7 RI, melainkan peneliti BRIN yang memiliki kepakaran di bidang geografi, radar, dan sains lingkungan.

Berikut profil lengkap Joko Widodo (Jecko), Ketua Task Force BRIN:

Nama: Joko Widodo S.Si., M.Si., Ph.D.

Pendidikan Terakhir: S3 Computer Science and Information Processing, Chiba University, Jepang

Bidang Ilmu: Geografi, Synthetic Aperture Radar (SAR), Sains Lingkungan

Keahlian: Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR), Environmental Impact Assessment (EIA)