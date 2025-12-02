Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pemerintah Pusat Salurkan Rp19 Miliar untuk Korban Bencana Sumatera

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |02:01 WIB
Pemerintah Pusat Salurkan Rp19 Miliar untuk Korban Bencana Sumatera
Pemerintah pusat salurkan bantuan untuk korban bencana Sumatera (Foto: Dok/Binti M)
JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mendampingi Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung sejumlah lokasi banjir di Sumatera, termasuk titik-titik pengungsian yang saat ini menampung warga terdampak.

Gus Ipul menyambut kedatangan Presiden Prabowo di bandara dan langsung menuju titik pengungsian di Tapanuli Tengah pada Senin (1/12/2025). Presiden dan rombongan tiba di titik pertama pengungsian sekitar pukul 08.30 WIB. Titik pertama yang dikunjungi berada di kawasan pengungsian Tapanuli Tengah, dekat perbatasan dengan Kota Sibolga.

“Kita bersama sejumlah menteri mendampingi Pak Presiden untuk memastikan para pengungsi bisa mendapatkan bantuan yang memadai,” kata Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di lokasi pengungsian.

Usai dari Tapanuli Tengah, Presiden bersama rombongan dijadwalkan melanjutkan kunjungan kerja ke sejumlah titik terdampak banjir di Provinsi Aceh dan Sumatera Barat untuk meninjau kondisi warga serta kesiapan layanan perlindungan sosial di lapangan.

Sementara itu, Kementerian Sosial (Kemensos) terus memperkuat dukungan bagi warga terdampak banjir di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga hari ini, total nilai bantuan logistik buffer stock yang telah didistribusikan Kemensos untuk tiga provinsi tersebut mencapai sekitar Rp14.599.409.350.

