HOME NEWS NASIONAL

Update Korban Bencana Sumatera: 836 Orang Meninggal, 518 Hilang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |19:34 WIB
Update Korban Bencana Sumatera: 836 Orang Meninggal, 518 Hilang
Bencana di Sumatera (Foto: Dok BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali memperbarui jumlah data korban meninggal dunia akibat banjir dan tanah longsor yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. BNPB mencatat 836 orang meninggal dunia akibat bencana tersebut.

“Saya laporkan bahwa hingga sore ini untuk jumlah korban meninggal dunia bertambah menjadi 836 jiwa,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, saat konferensi pers, Kamis (4/12/2025).

Ia merinci dalam operasi pencarian korban di wilayah Aceh ditemukan 48 korban, sehingga total korban jiwa di wilayah Aceh menjadi 325 orang meninggal dunia. Sementara wilayah Sumatera Utara ditemukan 12 orang, sehingga total menjadi 311 jiwa. Untuk wilayah Sumatera Barat, korban meninggal menjadi 200 orang.

“Korban hilang di Aceh terdata masih 170 jiwa, Sumut 127 jiwa, dan Sumatera Barat 221 jiwa. Sehingga total korban hilang di tiga provinsi yang masih dilakukan pencarian sebanyak 518 jiwa,” ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
