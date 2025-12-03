Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pemerintah Gelontorkan Dana Siap Pakai Rp500 Miliar untuk Bencana Sumatera

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |18:42 WIB
Pemerintah Gelontorkan Dana Siap Pakai Rp500 Miliar untuk Bencana Sumatera
Mensesneg Prasetyo Hadi (Foto: Binti M/Okezone)
JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan pemerintah menggelontorkan dana siap pakai (DSP) Rp500 miliar untuk membantu korban bencana banjir dan tanah longsor di tiga provinsi di Sumatera.

“Kalau sampai terakhir, kurang lebih dua hari yang lalu masih di kisaran Rp500 miliar sekian,” kata Prasetyo di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Prasetyo menjelaskan di dalam APBN terdapat DSP yang khusus diperuntukkan untuk kesiapsiagaan kebencanaan. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi agar DSP bisa ditambah jika diperlukan.

“Tetapi Bapak Presiden sudah memberikan instruksi secara langsung, apabila Dana Siap Pakai secara jumlah nominal itu perlu dilakukan penambahan, maka akan dilakukan penambahan,” jelasnya.

Selain itu, Prasetyo menyebut Presiden Prabowo juga telah menginstruksikan kepada kementerian dan lembaga terkait untuk mengalokasikan dana mereka. Pengalokasian ini guna membantu korban terdampak banjir dan tanah longsor di Sumatera.

“Dan ini juga termasuk berlaku kepada beberapa K/L terkait. Contoh misalnya TNI maupun Kepolisian yang kita semua melihat bahwa TNI maupun Polri salah satu garda terdepan di dalam proses penanganan bencana, yang tentunya itu membutuhkan sumber daya keuangan yang itu pun akan kita back up,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
