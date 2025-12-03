Didesak Mundur Gegara Bencana Sumatera, Menteri LH: Saya Berserah Sepenuh Tenaga!

JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, buka suara terkait desakan mundur usai banjir melanda Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan Aceh. Ia pun berjanji akan menangani pasca-musibah ini sesuai tugas pokok dan fungsi Kementerian LH.

“Ya saya akan berserah sepenuh tenaga untuk melaksanakan ini. Tentu sekali lagi kami mohon izin dukungan kita semua,” kata Hanif usai rapat bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (3/12/2025).

Ia menyampaikan musibah yang akhirnya dengan hebat melanda Sumatera merupakan permasalahan lama. Namun, ia enggan menyalahkan menteri atau pihak berwenang sebelumnya.

“Karena ini kan permasalahan jangka lama ya, tidak terjadi di saat ini saja. Ini mungkin terjadi beberapa… Tapi kita enggak menyalahkan ya,” ujarnya.

Penanganan pasca-musibah ini akan ia fokuskan pada peningkatan daerah serapan air atau hutan, agar ketika hujan ekstrem melanda wilayah tersebut air dapat terserap secara maksimal. “Pokoknya yang penting, landscape-nya kurang sehingga kita perlu meningkatkan kapasitas landscape,” ujarnya.