Bhara Daksa Akpol 91 Kirim Bantuan ke Korban Bencana Sumatera

JAKARTA — Paguyuban Akademi Kepolisian 91 (Akpol 91) Bhara Daksa bersama Bhayangkari Akpol 91 menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi korban terdampak bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat.

Ketua Paguyuban Akpol 91 Bhara Daksa, Komjen Pol Mohammad Iqbal, menyatakan pengiriman bantuan ini merupakan wujud kepedulian keluarga besar alumni bersama Bhayangkari.

"Bantuan ini uluran tangan dari para alumni dan istri sebagai bentuk solidaritas kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Sumatera. Kami bergerak cepat untuk memastikan bantuan sampai ke lokasi yang paling membutuhkan," kata Iqbal, Rabu (3/12/2025).

Iqbal menjelaskan, pengiriman bantuan ini searah dengan instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang memerintahkan seluruh elemen Polri dan jajarannya untuk bergotong royong meringankan beban korban terdampak. "Kami menjalankan perintah Kapolri untuk bahu-membahu membantu masyarakat terdampak. Ini adalah tugas kemanusiaan yang menjadi perhatian bersama," ujar Iqbal.

Ia merincikan, bantuan yang disalurkan berupa handuk, selimut, popok bayi berbagai ukuran, makanan cepat saji, dan mi instan dengan total berat lebih dari 6,4 ton.