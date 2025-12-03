Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Istana Tegaskan Pemerintah Sanggup Tangani Bencana Sumatera

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |19:11 WIB
JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menegaskan pemerintah Indonesia masih sanggup menangani bencana banjir dan tanah longsor di 3 provinsi Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

1. Pemerintah Sanggup Tangani Bencana Sumatera

Prasetyo mengungkapkan, Indonesia belum membuka peluang untuk bantuan internasional. Ia menegaskan hal ini saat ditanya kemungkinan Indonesia menerima bantuan asing meski tidak menetapkan status bencana sebagai darurat nasional.

“Untuk sementara ini belum ya (membuka peluang bantuan asing-red). Meskipun kami juga mewakili Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan terima kasih karena banyak sekali atensi dari negara-negara sahabat,” kata Prasetyo kepada awak media di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

“Baik yang mengucapkan keprihatinan maupun yang ingin memberikan bantuan, kami mengucapkan terima kasih,” ujarnya.

Prasetyo menegaskan, pemerintah masih mampu menangani sendiri dengan sumber daya yang ada. “Kita merasa bahwa pemerintah, dalam hal ini kita semua masih sanggup untuk mengatasi seluruh permasalahan yang kita hadapi,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, Prasetyo menegaskan Indonesia memiliki stok pangan yang cukup. Namun, hanya distribusi yang terkendala dikarenakan sejumlah wilayah terisolir. Selain itu, pemerintah terus berkoordinasi untuk memastikan pasokan BBM segera terdistribusi ke seluruh wilayah.

“Termasuk harus menggunakan cara-cara yang mungkin tidak normal ya. Kan BBM bagaimana kita usahakan bisa dilakukan dropping dari udara karena memang menyesuaikan dengan kondisi bencana yang kita hadapi di lapangan,” tuturnya.

Prasetyo juga memastikan, anggaran pemerintah untuk menangani bencana sangat cukup.

 

