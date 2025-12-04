Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

10 RT dan 3 Ruas Jalan di Jakarta Tergenang Banjir Rob

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |12:33 WIB
10 RT dan 3 Ruas Jalan di Jakarta Tergenang Banjir Rob
10 RT dan 3 Ruas Jalan di Jakarta Tergenang Banjir Rob (Ilustrasi/Dok Okezone)
JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyampaikan, 10 rukun tetangga (RT) dan 3 ruas Jalan di Jakarta masih tergenang banjir rob hingga Kamis (4/12/2025) pukul 11.00 WIB. 

1. Banjir Rob

Banjir rob dipicu kenaikan pintu Air Pasar Ikan yang telah berstatus bahaya/siaga sejak pagi. 

"BPBD mencatat saat ini terdapat 10 RT dan 3 ruas jalan tergenang," kata Kapusdatin BPBD DKI Jakarta, M Yohan, dalam keterangan, Kamis (4/12/2025).

Yohan menyampaikan, 10 RT yang tergenang banjir rob berada di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Banjir rob yang melanda wilayah tersebut kini masih dalam penanganan tim di lapangan.

"Kepulauan Seribu Utara, Kelurahan Pulau Harapan terdapat 10 RT. Dengan ketinggian: 10 cm. Penyebab: Rob," sambungnya.

Sementara tiga ruas jalan yang masih tergenang hingga siang ini berada di wilayah Kepulauan Seribu Selatan dan daerah Jakarta Utara.

"Kepulauan Seribu Selatan. Kelurahan Pulau Untung Jawa, di Jalan Magot dan Elbok RT 003 RW 03, ketinggian 15 cm. Lalu depan Puskesmas dan Samping Lapangan Futsal RT 001 RW 03, ketinggian 10 cm," ujar dia.

"Jakarta Utara, ada di Jalan RE Martadinata RT 001 RW 012 (Depan JIS) Tanjung Priok, Ketinggian 40 cm," sambungnya.

 

