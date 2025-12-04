Kapolri Instruksikan Personel Gerak Cepat Usut Tuntas Gelondongan Kayu di Bencana Sumatera

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan jajarannya untuk bergerak cepat mengusut tuntas soal viralnya kemunculan kayu gelondongan dalam bencana alam yang terjadi di Sumatera.

Hal itu ditegaskan usai bertemu Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (4/12/2025).

"Dalam waktu cepat saya minta untuk tim juga segera bergerak dari hulu sampai dengan hilir," kata Sigit.

Sigit mengungkapkan, personel kepolisian bakal melakukan penyelidikan terkait kayu gelondongan itu di lokasi yang diduga memang terjadi pelanggaran. "Khususnya di lokasi-lokasi yang memang kita dapati ada potensi-potensi yang harus kita tindaklanjuti karena memang ada dugaan-dugaan pelanggaran," ujar Sigit.

Gerak cepat usut tuntas dari hulu ke hilir, kata Sigit, merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait temuan tersebut. Sigit pun menegaskan, Polri bakal bersinergi dan bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan. Dalam hal ini, akan dibentuk satgas gabungan untuk melakukan penyelidikan.