Banjir Rob Rendam 23 RT dan 2 Ruas Jalan di Jakarta

JAKARTA — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta melaporkan sebanyak 23 RT dan 2 ruas jalan tergenang akibat banjir rob per Sabtu (6/12/2025) pukul 14.00 WIB.

Kapusdatin BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan, mengatakan sebelumnya BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Maritim Tanjung Priok telah mengeluarkan Peringatan Dini Banjir Pesisir (Rob) pada 1–10 Desember 2025.

“Adanya fenomena pasang maksimum air laut bersamaan dengan fenomena fase Bulan Purnama dan Perigee (Supermoon) yang berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum berupa banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir utara Jakarta,” kata Yohan.

Hal tersebut, ujar Yohan, menyebabkan kenaikan Pintu Air Pasar Ikan ke status Bahaya/Siaga 1 pada Sabtu 6 Desember pukul 09.00 WIB dan terjadinya beberapa genangan di wilayah DKI Jakarta.

Yohan mengatakan, BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah serta mengoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, dan Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik. Upaya ini dilakukan bersama lurah dan camat setempat serta disertai penyiapan kebutuhan dasar bagi penyintas. Genangan ditargetkan surut dalam waktu cepat.

“BPBD DKI mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan. Dalam keadaan darurat, segera hubungi nomor telepon 112. Layanan ini gratis dan beroperasi selama 24 jam non-stop,” imbaunya.