HOME NEWS MEGAPOLITAN

Banjir Rob Kerap Meluap, Warga Lagoa Minta Pemprov DKI Peninggian Tanggul

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 06 Desember 2025 |00:30 WIB
Banjir Rob Kerap Meluap, Warga Lagoa Minta Pemprov DKI Peninggian Tanggul
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo Dina Masyusin (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo, Dina Masyusin, melakukan blusukan ke wilayah Lagoa, Koja, Jakarta Utara, pada Jumat (5/12/2025). Dalam kunjungan tersebut, warga meminta Dina untuk menyampaikan persoalan luapan air kali yang kerap terjadi saat banjir rob kepada Pemprov Jakarta.

“Kemarin saat banjir rob air meluap sampai ke jalan, hampir ke rumah warga. Makanya kami berharap tanggul di sini bisa ditinggikan,” ujar Ketua RW 05 Lagoa, Samin, di lokasi kunjungan.

Menurut Samin, banjir rob sering memberi dampak di wilayah tersebut. Bahkan, tanah di sekitar tanggul sempat ambrol dan baru diperbaiki sekitar satu bulan lalu. Karena itu, warga berharap Pemprov Jakarta dapat segera meninggikan tanggul.

Ia menambahkan, bila tanggul ditinggikan, area di sekitar tanggul dapat dimanfaatkan menjadi taman atau ruang publik, termasuk RPTRA. Pasalnya, banyak anak-anak yang sering bermain di sekitar area tanggul.

“Kalau tanggulnya tinggi, tidak bahaya buat anak-anak yang suka main di sini. Tanahnya juga bisa dimanfaatkan untuk taman bermain anak,” katanya.

 

