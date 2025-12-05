Perindo Hadiri Doa Bersama Golkar, Sekjen Ferry: Ini Momentum Muhasabah Bangsa

Sekjen DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah hadiri acara Doa untuk Bangsa Partai Golkar (foto: Okezone)

JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, menghadiri acara Doa untuk Bangsa dalam rangka Perayaan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (5/12/2025).

Dalam kesempatan itu, Ferry menyampaikan rasa hormat dan takzim Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo, kepada jajaran Partai Golkar.

“Ya tentunya Mbak Ketum menyampaikan rasa hormat dan takzim kepada Golkar, dan nanti akan saya sampaikan juga dalam kesempatan berbahagia ini,” ujar Ferry saat ditemui di Istora Senayan.

Lebih lanjut, Ferry mengapresiasi Partai Golkar yang menggelar doa bersama di tengah maraknya bencana yang melanda bangsa. Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum bagi semua pihak untuk bermuhasabah terkait kondisi kebangsaan saat ini.

“Apalagi sekarang ada bencana. Jadi saya pikir dengan adanya doa bersama, tausiyah, sholawatan, ini menjadi salah satu upaya kita semua sebagai anak bangsa, termasuk kami partai yang diundang, untuk bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang terkena musibah,” kata Ferry.