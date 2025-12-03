Legislator Perindo Dina Masyusin Serahkan Kursi Roda ke Warga Cengkareng

JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo, Dina Masyusin melaksanakan kegiatan sosial pemberian kursi roda kepada warga yang membutuhkan di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat.

Program tersebut merupakan bagian dari komitmen beliau sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, dalam meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat sekaligus menjadi realisasi aspirasi warga yang dihimpun melalui kegiatan reses tahun anggaran 2025.

Dina menyerahkan langsung bantuan kursi roda kepada warga Cengkareng, Jakarta Barat. Penyerahan ini turut didampingi oleh Fajar Laksono selaku Kasudin Sosial Jakarta Barat, Purwani selaku Kasatpel Sosial Kecamatan Cengkareng, Wardati Sekel Kelurahan Rawa Buaya, serta tokoh masyarakat setempat.

"Hari ini agendanya merealisasikan aspirasi masyarakat, membantu masyarakat untuk menyalurkan kursi roda. Bantuan ini merupakan aspirasi dari masyarakat yang kami lakukan dalam agenda reses tahun anggaran 2025 dan sebagai bentuk komitmen serta kepedulian kami kepada masyarakat. Semoga kursi roda ini dapat membantu dan meringankan beban mereka," ujar Dina, Rabu (3/12/2025).

“Bahwa ini merupakan program pemerintah yang dimana warga melaporkan langsung pada saat reses maupun yang datang secara langsung ke posko pelayanannya yang berada di sukamenanti, rawa buaya yang kemudian olehnya menyampaikan kepada pemerintah, dan ditindaklanjuti,” tambahnya.