Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Legislator Perindo Dina Masyusin Serahkan Kursi Roda ke Warga Cengkareng

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |16:37 WIB
Legislator Perindo Dina Masyusin Serahkan Kursi Roda ke Warga Cengkareng
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo Dina Masyusin (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo, Dina Masyusin melaksanakan kegiatan sosial pemberian kursi roda kepada warga yang membutuhkan di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat.

Program tersebut merupakan bagian dari komitmen beliau sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, dalam meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat sekaligus menjadi realisasi aspirasi warga yang dihimpun melalui kegiatan reses tahun anggaran 2025.

Dina menyerahkan langsung bantuan kursi roda kepada warga Cengkareng, Jakarta Barat. Penyerahan ini turut didampingi oleh Fajar Laksono selaku Kasudin Sosial Jakarta Barat, Purwani selaku Kasatpel Sosial Kecamatan Cengkareng, Wardati Sekel Kelurahan Rawa Buaya, serta tokoh masyarakat setempat. 

"Hari ini agendanya merealisasikan aspirasi masyarakat, membantu masyarakat untuk menyalurkan kursi roda. Bantuan ini merupakan aspirasi dari masyarakat yang kami lakukan dalam agenda reses tahun anggaran 2025 dan sebagai bentuk komitmen serta kepedulian kami kepada masyarakat. Semoga kursi roda ini dapat membantu dan meringankan beban mereka," ujar Dina, Rabu (3/12/2025).

“Bahwa ini merupakan program pemerintah yang dimana warga melaporkan langsung pada saat reses maupun yang datang secara langsung ke posko pelayanannya yang berada di sukamenanti, rawa buaya yang kemudian olehnya menyampaikan kepada pemerintah, dan ditindaklanjuti,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187538//kpud_jakbar_sosialisasi_di_kantor_dpd_partai_perindo_jakarta_barat-VqgT_large.jpg
Perindo Jakbar Jadi Partai Pertama Sambut Baik Sosialisasi KPUD soal Pemutakhiran Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/340/3187473//partai_perindo_salurkan_bantuan_di_pengungsian_semeru-PyFq_large.jpg
Partai Perindo Hibur Anak Penyintas dan Salurkan Bantuan di Pengungsian Semeru 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187406//anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_haji_dinas_masyusin-m0A8_large.jpg
Perindo Leadership Course, Kader Perindo Fokus Kawal Kebijakan Pro Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186834//wasekjen_partai_perindo_sri_gusni-5LF9_large.jpg
Soroti Ibu dan Bayi Meninggal Setelah Ditolak 4 RS, Wasekjen Perindo: Evaluasi Sistem Layanan Maternal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186686//partai_perindo-HQOU_large.jpg
Tokoh Muda Sipirok Minta Pemerintah Tetapkan Banjir & Longsor Jadi Status Bencana Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186543//tambang-Txm0_large.jpg
Pengusaha Tambang Wajib Beres Pajak untuk Perpanjangan RKAB 2026
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement