INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Perindo Jakbar Jadi Partai Pertama Sambut Baik Sosialisasi KPUD soal Pemutakhiran Data

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |15:32 WIB
Perindo Jakbar Jadi Partai Pertama Sambut Baik Sosialisasi KPUD soal Pemutakhiran Data
Perindo Jakbar Jadi Partai Pertama Sambut Baik Sosialisasi KPUD soal Pemutakhiran Data (Ari Sandita)
JAKARTA - Ketua KPU Jakarta Barat, Endang Istianti menyebutkan, DPD Partai Perindo Jakarta Barat menjadi partai politik (parpol) yang pertama kali menyambut baik sosialisasi tentang pemutakhiran data partai di wilayah tersebut.

1. Perindo Jakbar Jadi Parpol Pertama

"KPU Jakarta Barat bisa bersilaturahmi pasca-Pemilu 2024 dengan jajaran pengurus baru DPD Perindo Tingkat Kota Jakarta Barat. Kami sangat mengapresiasi karena Perindo ini partai pertama yang menyambut niat kami memastikan gelaran pemilu ke depan. Tidak hanya kita kaget begitu mulai tahapan, tapi kita mulai dari sekarang sudah mempersiapkan diri," ujarnya di Kantor DPD Partai Perindo Jakarta Barat, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (3/12/2025).

Menurutnya, pemilu ke depan akan lebih menantang dengan sistem dan waktu berbeda, hingga tata cara yang akan ada penyesuaian pada 2026. Pasalnya, tahun depan bakal ada revisi UU Pemilu sehingga peserta pemilu hingga penyelenggara pemilu harus mulai memanaskan mesinnya sejak dini.

"Kami juga mengapresiasi karena Perindo ini partai yang mapan. Dalam arti, sejak Pemilu 2019 sampai sekarang kantornya tidak pindah. Ini capaian luar biasa karena tantangan KPU ini dalam setiap proses adalah mencari kantor parpol," tuturnya.

Endang menerangkan, salah satu kesulitan KPU dalam proses sosialisasi hingga verifikasi parpol adalah mencari kantornya. Pasalnya, banyak parpol pindah kantor maupun renovasi. Namun, DPD Perindo Jakarta Barat tetap konsisten hingga saat ini.

"Kami sangat senang sekali karena Perindo ini membuktikan diri sebagai partai pertama yang siap untuk memanaskan diri, memantaskan diri semuanya menuju pentas 2029," ucapnya.

Endang menjelaskan, sosialisasi yang dilakukan KPUD Jakarta Barat pada Rabu (3/12/2025) ini merupakan arahan dari KPU RI untuk memberikan informasi terupdate pada seluruh parpol. Kaitannya dengan apa saja yang perlu dipersiapkan dan yang perlu dilakukan untuk mengisi masa nontahapan pemilu seperti saat ini.

 

