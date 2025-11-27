Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sekjen DPP Perindo : Ratusan Anggota Legislatif Perindo Harus Berdampak ke Masyarakat

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |01:13 WIB
Sekjen DPP Perindo : Ratusan Anggota Legislatif Perindo Harus Berdampak ke Masyarakat
Sekjen DPP Perindo : Ratusan Anggota Legislatif Perindo Harus Berdampak ke Masyarakat (Ari Sandita)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, berpesan kepada ratusan anggota legislatif dari Partai Perindo yang ada di seluruh Indonesia ini. Diharapkan, mereka semua bisa berdampak bagi masyarakat.

"Kita punya 380 anggota legislatif yang tersebar di seluruh Indonesia. Kita berharap anggota-anggota legislatif itu betul-betul bisa memberikan sentuhan dan karya nyatanya kepada masyarakat dengan berbagai mekanisme dan berbagai program yang ada," ujarnya di Menteng, Jakarta pada Rabu (26/11/2025).

Menurutnya, diharapkan para anggota legislatif dari Partai Perindo di seluruh Indonesia mengupayakan aksi-aksi nyata kepada masyarakat. Mereka bagian dari Partai Perindo yang mendedikasikan dirinya untuk DPRD-nya masing-masing dan untuk masyarakat setempat.

"Kami dari DPP pun mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada teman-teman kita, anggota legislatif di seluruh Indonesia yang berkomitmen untuk terus mengupayakan aksi-aksi nyata kepada masyarakat," tuturnya.

Dia menambahkan, DPP Partai Perindo mengapresiasi dan memberikan penghargaan pada semua anggota legislatif dari Partai Perindo tersebut. Itu karena selama ini mereka telah bekerja dengan baik untuk memenuhi komitmennya agar berdampak pada masyarakat.

"Intinya adalah anggota legislatif harus berdampak, harus betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Karena itulah sejatinya anggota legislatif yang memang betul-betul mewakili masyarakat di daerahnya masing-masing," katanya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186133/sekjen_partai_perindo-B94K_large.jpg
Serahkan SK Definitif ke DPW dan DPD, Sekjen Perindo Berikan Pengarahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186119/dpp_perindo_serahkan_sk_definitif_3_ketua_dpd_di_jawa_barat-OBVQ_large.jpg
DPP Perindo Serahkan SK Definitif 3 Ketua DPD di Jabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186096/dpp_partai_perindo_serahkan_sk_plt_definitif_ke_ketua_dpw_perindo_bangka_belitung-5qr9_large.jpg
DPP Partai Perindo Serahkan SK Plt Definitif ke Ketua DPW Perindo Bangka Belitung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185901/dpw_partai_perindo_jabar_rifqi_ali_mubarok_menyerahkan_dokumen_kepada_koordinator_divisi_hukum_dan_diklat_bawaslu_jabar_usep_agus_jauhari-JMi1_large.jpg
Perindo Jabar Akan Bentuk DPRT di 5.000 Desa, Siap Menangi Pemilu 2029
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185857/ketua_dpw_partai_perindo_papua_pegunungan_john_richard_banua-O21L_large.jpg
Jabat Ketua DPW Papua Pegunungan, John Richard Banua Siap Majukan Partai Perindo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185854/partai_periondo_serahkan_sk_ketua_dpw_papua_pegunungan_ke_john_richard_banua-1uN7_large.jpg
Partai Perindo Serahkan SK Ketua DPW Papua Pegunungan ke John Richard Banua
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement