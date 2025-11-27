Sekjen DPP Perindo : Ratusan Anggota Legislatif Perindo Harus Berdampak ke Masyarakat

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, berpesan kepada ratusan anggota legislatif dari Partai Perindo yang ada di seluruh Indonesia ini. Diharapkan, mereka semua bisa berdampak bagi masyarakat.

"Kita punya 380 anggota legislatif yang tersebar di seluruh Indonesia. Kita berharap anggota-anggota legislatif itu betul-betul bisa memberikan sentuhan dan karya nyatanya kepada masyarakat dengan berbagai mekanisme dan berbagai program yang ada," ujarnya di Menteng, Jakarta pada Rabu (26/11/2025).

Menurutnya, diharapkan para anggota legislatif dari Partai Perindo di seluruh Indonesia mengupayakan aksi-aksi nyata kepada masyarakat. Mereka bagian dari Partai Perindo yang mendedikasikan dirinya untuk DPRD-nya masing-masing dan untuk masyarakat setempat.

"Kami dari DPP pun mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada teman-teman kita, anggota legislatif di seluruh Indonesia yang berkomitmen untuk terus mengupayakan aksi-aksi nyata kepada masyarakat," tuturnya.

Dia menambahkan, DPP Partai Perindo mengapresiasi dan memberikan penghargaan pada semua anggota legislatif dari Partai Perindo tersebut. Itu karena selama ini mereka telah bekerja dengan baik untuk memenuhi komitmennya agar berdampak pada masyarakat.

"Intinya adalah anggota legislatif harus berdampak, harus betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Karena itulah sejatinya anggota legislatif yang memang betul-betul mewakili masyarakat di daerahnya masing-masing," katanya.

(Erha Aprili Ramadhoni)