Serahkan SK Definitif ke DPW dan DPD, Sekjen Perindo Berikan Pengarahan

JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah memberikan arahan pada Ketua DPW dan DPD yang baru saja menerima SK Definitif pada Rabu (26/11/2025) ini. Mereka diminta memperkuat kelembagaan di daerahnya masing-masing.

1. Arahan ke DPW-DPD

"Penyerahan ini kita maknai sebagai satu simbolisasi energi yang akan kita upayakan ke depannya supaya lebih baik. Ini menjadi bagian penting teman-teman DPD dan DPW untuk terus melakukan upaya penguatan kelembagaan di daerahnya masing-masing," ujarnya pada wartawan di Kantor DPP Perindo, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (26/11/2025).

Menurutnya, catatan tersebut telah disampaikan saat menyerahkan SK Definitif pada Plt Ketua DPW Partai Perindo Bangka Belitung Marini, lalu Ketua DPD Partai Perindo Kab Garut Jusman Ziliwu, Ketua DPD Partai Perindo Kab Majalengka Sri Murtiani, dan Ketua DPD Partai Perindo Kota Bekasi Andrie Ariansyah.

Selain penguatan kelembagaan, persiapan tentang verifikasi partai dan program asli nyata yang dilakukan di daerah pun menjadi hal penting.

"Sesuai dengan arahan Mbak Ketum (Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo), napas kita adalah energi baru Indonesia. Ini penting untuk ditindaklanjuti teman-teman, baik di DPW ataupun di DPD masing-masing. Ini akan ada implikasi terhadap berbagai hal yang terkait dengan elektoral seperti itu," tuturnya.

Dia menambahkan, adanya SK tersebut diharapkan bisa membuat DPW dan DPD bisa melakukan penguatan kelembagaan, mengakselerasikan diri dengan baik. Sehingga, berbagai program ke depannya juga bisa berjalan dengan baik.

"Harapannya dengan adanya SK ini sebagai bagian dari penguatan, jadi teman-teman sudah bisa mengakselerasikan diri, aktivitasnya untuk kita sama-sama bergandeng tangan, untuk melaksanakan berbagai program-program aktivitas yang dilakukan Partai Perindo," katanya.

(Erha Aprili Ramadhoni)