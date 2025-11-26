DPP Partai Perindo Serahkan SK Plt Definitif ke Ketua DPW Perindo Bangka Belitung

JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Perindo menyerahkan SK Plt Definitif Ketua DPW Partai Perindo Bangka Belitung kepada Marini di Kantor DPP Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/11/2025) ini. Dengan begitu, DPW Partai Perindo Bangka Belitung bisa melebarkan basis dukungannya dengan lebih baik lagi.

1. SK Plt Definitif

"Kita punya strategi, kita harus memberdayakan media sosial yang ada, terus proses hire untuk anggota Perindo itu setiap periode anggota harus kita lakukan terus-terus. Jadi kita lakukan via media sosial, via touch-up langsung ke masyarakat, melalui kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan ke depan ini," ujar Plt Ketua DPW Partai Perindo Bangka Belitung, Marini di Menteng, Rabu (26/11/2025).

Menurutnya, salah satu strategi yang bakal dilakukan untuk meningkatkan basis dukungan di kawasan Bangka Belitung itu dengan memanfaatkan media sosial ataupun terjun langsung ke tengah masyarakat.

Dalam jangka waktu pendek ini, dia bakal memperkuat struktur kepengurusan di DPW Partai Perindo Bangka Belitung.

"DPP (Partai Perindo) membuat semacam struktur organisasi yang begitu detail, setiap ketua dan lainnya itu tersusun sangat rapi. DPW, kita akan mengadopsi itu semua, akan kita terapkan di DPW kita untuk Bangka Belitung," tuturnya.

Dia berharap, semua yang menjadi tugas dan amanahnya itu bisa dijalankannya dengan baik ke depan.

"Insya Allah mudah-mudahan, saya sebagai ketua pelaksana tugas untuk Ketua DPW Perindo Bangka Belitung bisa menjalankan itu dengan baik untuk ke depan," tutur Marini.