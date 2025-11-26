Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

DPP Partai Perindo Serahkan SK Plt Definitif ke Ketua DPW Perindo Bangka Belitung

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |20:07 WIB
DPP Partai Perindo Serahkan SK Plt Definitif ke Ketua DPW Perindo Bangka Belitung
DPP Partai Perindo Serahkan SK Plt Definitif ke Ketua DPW Perindo Bangka Belitung (Ari Sandita)
A
A
A

JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Perindo menyerahkan SK Plt Definitif Ketua DPW Partai Perindo Bangka Belitung kepada Marini di Kantor DPP Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/11/2025) ini. Dengan begitu, DPW Partai Perindo Bangka Belitung bisa melebarkan basis dukungannya dengan lebih baik lagi.

1. SK Plt Definitif

"Kita punya strategi, kita harus memberdayakan media sosial yang ada, terus proses hire untuk anggota Perindo itu setiap periode anggota harus kita lakukan terus-terus. Jadi kita lakukan via media sosial, via touch-up langsung ke masyarakat, melalui kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan ke depan ini," ujar Plt Ketua DPW Partai Perindo Bangka Belitung, Marini di Menteng, Rabu (26/11/2025).

Menurutnya, salah satu strategi yang bakal dilakukan untuk meningkatkan basis dukungan di kawasan Bangka Belitung itu dengan memanfaatkan media sosial ataupun terjun langsung ke tengah masyarakat. 

Dalam jangka waktu pendek ini, dia bakal memperkuat struktur kepengurusan di DPW Partai Perindo Bangka Belitung.

"DPP (Partai Perindo) membuat semacam struktur organisasi yang begitu detail, setiap ketua dan lainnya itu tersusun sangat rapi. DPW, kita akan mengadopsi itu semua, akan kita terapkan di DPW kita untuk Bangka Belitung," tuturnya.

Dia berharap, semua yang menjadi tugas dan amanahnya itu bisa dijalankannya dengan baik ke depan. 

"Insya Allah mudah-mudahan, saya sebagai ketua pelaksana tugas untuk Ketua DPW Perindo Bangka Belitung bisa menjalankan itu dengan baik untuk ke depan," tutur Marini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185901/dpw_partai_perindo_jabar_rifqi_ali_mubarok_menyerahkan_dokumen_kepada_koordinator_divisi_hukum_dan_diklat_bawaslu_jabar_usep_agus_jauhari-JMi1_large.jpg
Perindo Jabar Akan Bentuk DPRT di 5.000 Desa, Siap Menangi Pemilu 2029
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185857/ketua_dpw_partai_perindo_papua_pegunungan_john_richard_banua-O21L_large.jpg
Jabat Ketua DPW Papua Pegunungan, John Richard Banua Siap Majukan Partai Perindo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185854/partai_periondo_serahkan_sk_ketua_dpw_papua_pegunungan_ke_john_richard_banua-1uN7_large.jpg
Partai Perindo Serahkan SK Ketua DPW Papua Pegunungan ke John Richard Banua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185253/perindo-4ytd_large.jpg
Partai Perindo: Kita Kawal Pemilu Berintegritas dan Jadi Bagian Kedaulatan Suara Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185221/partai-Jkoe_large.jpg
Partai Perindo Bersama 7 Parpol Deklarasikan Sekber GKSR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184459/sudirman-dhlo_large.jpg
Kabar Duka, Anggota DPRD Lebak dari Partai Perindo Meninggal Dunia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement