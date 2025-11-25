Perindo Jabar Akan Bentuk DPRT di 5.000 Desa, Siap Menangi Pemilu 2029

Perindo Jabar Akan Bentuk DPRT di 5.000 Desa, Siap Menangi Pemilu 2029 (Agus Warsudi)

BANDUNG - Partai Perindo Jawa Barat (Jabar) akan membentuk dewan pengurus RT (DPRT) di sekitar 5.000 desa/kelurahan se-Jawa Barat. Dengan demikian, diharapkan Partai Perindo lebih mengakar di akar rumput dan siap bertarung untuk memenangi Pemilu 2029.

Ketua DPW Partai Perindo Jabar, Rifqi Ali Mubarok mengatakan, hari ini, Selasa (25/11/2025), sangat luar biasa bagi Partai Perindo. DPW Partai Perindo Jabar kedatangan Bawaslu Jabar untuk pemutakhiran data partai politik (parpol).

Menurut Rifqi, kunjungan Bawaslu Jabar sangat penting bagi Partai Perindo dalam mempersiapkan diri menghadapi proses verifikasi parpol.

"Karena untuk saat ini, Partai Perindo baru partai politik belum menjadi partai politik peserta pemilu. Maka, kedatangan Bawaslu Jabar itu untuk memastikan kesiapan Partai Perindo dalam melakukan proses verifikasi partai politik," kata Ketua DPW Partai Perindo Jabar seusai menerima kunjungan Bawaslu Jabar, Selasa (25/11/2025).

Ia menjelaskan, informasi dari Bawaslu Jabar parliamentary threshold dikurangi dari 4 persen menjadi 1 persen dan presidential threshold menjadi 0 persen. Kebijakan itu bisa jadi berpengaruh terhadap partai politik peserta pemilu.

"Bisa jadi, nanti syarat partai politik peserta pemilu diperberat. Supaya Partai Perindo bisa melampaui itu, maka kehadiran Bawaslu sangat penting untuk memastikan apakah Partai Perindo siap mengadapi itu ataukah tidak," ujarnya.

Rifqi menuturkan, tadi telah dinilai oleh Bawaslu Jabar dan sudah dibocorkan. Maka DPW Partai Perindo Jabar menyiapkan diri agar di 2027 siap menghadapi verifikasi partai.

"Karena yang tidak lolos parliamentary, kita (Partai Perindo) kan tidak lolos parlemen ya, bisa faktual verifikasinya, tidak hanya administrasinya. Yang paling sulit itu faktual keanggotaan," ucap Rifqi.

Kedatangan Bawaslu Jabar, ujar Rifqi, DPW Partai Perindo Jabar akan mempersiapkan semua persyaratan sejak awal. Hal-hal yang telah dan akan disiapkan adalah konsolidasi organisasi.

Pertama, pembenahan DPW Partai Perindo Jabar. Hampir 90 persen struktur DPW Partai Perindo Jabar telah siap dengan kepengurusan lengkap. Kemudian, kedua, pembenahan DPD. Pada Desember 2025 ini, seluruh struktur DPD di kota/kabupaten harus sudah lengkap.

Awal 2026, Partai Perindo Jabar mulai melakukan konsolidasi pembentukan Dewan Pengurus Cabang (DPC) di tingkat kecamatan sampai DPRT kelurahan/desa.

Di Jawa Barat terdapat sekitar 500-an kecamatan dan 5.000 desa/kelurahan. Struktur Partai Perindo Jabar harus ada di hampir 5.000 desa/kelurahan.

"Jadi nanti sinergi dengan Bawaslu. Jadi Bawaslu ada di kecamatan, ada di kelurahan/desa, kita juga. Karena kita sama-sama memiliki keinginan, spirit yang sama untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan pemilu di Jawa Barat," ujar Rifqi.