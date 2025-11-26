Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

DPP Perindo Serahkan SK Definitif 3 Ketua DPD di Jabar

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |21:10 WIB
DPP Perindo Serahkan SK Definitif 3 Ketua DPD di Jabar
DPP Perindo Serahkan SK Definitif 3 Ketua DPD di Jabar (Ari Sandita)
JAKARTA - DPP Partai Perindo menyerahkan SK Definitif pada 3 Ketua DPD di wilayah Jawa Barat. Kegiatan ini digelar di Kantor DPP Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/11/2025).
 
Ketiganya adalah DPD Partai Perindo Kabupaten Garut, DPD Partai Perindo Kabupaten Majalengka, dan DPD Partai Perindo Kota Bekasi.

SK tersebut menjadi motivasi bagi para Ketua DPD tersebut untuk meningkatkan basis dukungan di wilayahnya.

"Dengan adanya penyerahan SK Definitif pengurus DPD Kabupaten Garut, tentu itu satu pendorong, motivasi kami untuk lebih meningkatkan lagi daripada kekuatan secara politik DPD di Kabupaten Garut tentunya," ujar Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Garut, Jusman Ziliwu di lokasi.

Menurutnya, SK tersebut menjadi semangat untuk jajaran pengurus DPD Partai Perindo Kabupaten Garut dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Terlebih, pihaknya telah memiliki program dengan target meningkatkan perolehan suara di wilayah Garut, termasuk perolehan kursi di DPRD.

"Kami kan sudah ada satu program, tentu kami punya target, baik target untuk merebut kursi di DPRD, provinsi maupun DPRD nantinya. Jadi sudah punya target kami. Sesuai dengan (arahan) DPW, kita minimal tiga DPRD Kabupaten dan minimal satu DPRD Provinsi. Itu sudah kita targetkan," tuturnya.

Dia menerangkan, DPD Partai Perindo Kabupaten Garut juga berkomitmen mencetak kader-kader yang bisa menjadi pimpinan masa depan. Khususnya para kader muda yang berasal dari Partai Perindo.

 

1 2
      
