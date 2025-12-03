Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Perindo Leadership Course, Kader Perindo Fokus Kawal Kebijakan Pro Rakyat

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |02:07 WIB
Perindo Leadership Course, Kader Perindo Fokus Kawal Kebijakan Pro Rakyat
Perindo Leadership Course, Kader Perindo Fokus Kawal Kebijakan Pro Rakyat (iNews Media Group/Mei Sada)
JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo, Haji Dina Masyusin, memaparkan sederet agenda legislasi pro rakyat yang menjadi prioritas dewan saat ini. Hal itu dipaparkan dalam Perindo Leadership Course (PLC) yang digelar di ruang rapat DPRD DKI Jakarta pada Selasa (2/12/2025).

1. Agenda Pro Rakyat

Kebijakan yang dibahas mulai dari perbaikan kebijakan pendidikan hingga penguatan posko perlindungan perempuan dan anak. Haji Dina menegaskan, arah kebijakan yang tengah digarap DPRD DKI Jakarta sejalan dengan instruksi Ketua Umum Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Salah satu agenda yang sedang berjalan adalah Panitia Khusus (Pansus) Pendidikan yang saat ini mengkaji ulang sejumlah peraturan daerah agar lebih relevan dengan kebutuhan pendidikan.

“Kita sedang mengkaji Perda yang berdampak pada masyarakat. Di Dinas Pendidikan sedang berjalan Pansus Pendidikan untuk melihat apa saja regulasi yang harus disesuaikan dengan kondisi hari ini,” ucapnya.

Beberapa kebijakan pro rakyat yang dievaluasi tersebut mencakup perlindungan murid, perlindungan guru, hingga pemerataan bantuan sosial. Dalam sesi diskusi bersama para peserta PLC, Haji Dina juga menyinggung solusi dalam mengurangi pengangguran di Dapil. 

Ia menjelaskan pentingnya mental kemandirian pada anak muda. Bukan bergantung pada proposal bantuan setiap kali ingin berkegiatan, melainkan menawarkan pelatihan berbasis keterampilan.

“Kumpulkan 30 orang, saya datangkan ahlinya. Ada pelatihan menjahit, memasak cilok, dan lainnya. Dari situ mereka bisa berdikari, punya kas, dan hilang mental proposal itu,” ujarnya.

 

