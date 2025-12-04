Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor

TAPANULI UTARA - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Provinsi Sumatera Utara, memberikan bantuan kepada korban bencana banjir dan longsor.

Ketua DPD Perindo Taput, Saut Matondang dan Sekretaris Perindo Taput, Dedy Hendra bersama anggota DPRD Taput dari Fraksi Perindo melakukan aksi kemanusiaan ke wilayah yang terdampak di kabupaten tersebut.

Dedy Hendra menerangkan, pihaknya menyambangi Kecamatan Purbatua, Pahae Jae, Adiankoting, dan Parmonangan.

"Perindo hadir di tengah masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor. Perindo peduli dengan musibah yang dialami masyarakat dan kita memberikan bantuan sembako dan pakaian ke wilayah Kecamatan dan Desa yang terdampak bencana," ucap Dedy kepada iNews Media Group, Kamis (4/12/2025).

Dedy Hendra yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Taput berharap, bantuan yang diberikan dapat bermamfaat bagi masyarakat terdampak bencana. Ia juga berharap kehadiran Perindo di tengah masyarakat senantiasa mampu membangkitkan semangat dan tidak larut dalam kesedihan.





(Erha Aprili Ramadhoni)