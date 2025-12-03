Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jakarta Kerap Banjir, Legislator Perindo Ingatkan Warga Tak Buang Sampah Sembarangan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |17:25 WIB
Jakarta Kerap Banjir, Legislator Perindo Ingatkan Warga Tak Buang Sampah Sembarangan
Legislator Perindo ingatkan warga tak buang sampah sembarangan (Foto: Ari Sandita/Okezone)
A
A
A

JAKARTA — Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo, Dina Masyusin, mengingatkan agar warga yang tinggal di Jakarta tak membuang sampah sembarangan. Sebab, sampah bisa berdampak pada masalah kesehatan hingga genangan.

“Kami mengimbau kepada masyarakat luas agar masyarakat bekerja sama dengan anggota dewan, dengan pemerintah, tidak buang sampah sembarangan karena berkaitan itu terjadi banjir, memengaruhi kesehatan kita dan lain sebagainya,” ujarnya, Rabu (3/12/2025).

Menurutnya, selama terjun di lapangan, ia melihat ada masyarakat yang memang telah memanfaatkan sampah, salah satunya melalui bank sampah. Hal itu bisa menjadi contoh dalam penanganan dan pemanfaatan sampah yang kerap menjadi persoalan.

“Di sela-sela kita turun memang ada masyarakat beberapa yang memanfaatkan sampah. Dipergunakan, dikelola oleh bank sampah,” ujarnya.

Dina yang juga Sekretaris DPW Partai Perindo DKI Jakarta, menambahkan masyarakat pun bisa memilah sampah agar bisa dikelola di bank sampah. Ia menilai hal tersebut menjadi salah satu solusi dalam penanganan sampah yang bisa berdampak pada kesehatan hingga genangan di Jakarta.

“Hari ini kami dari DPD Partai Perindo Jakarta Barat menyarankan kepada warga masyarakat agar memilah mana sampah yang mudah membusuk, mana sampah yang tidak bisa membusuk, supaya bisa dikelola oleh bank sampah,” jelasnya.

“Sekali lagi, kami dari Partai Perindo mengajak semua elemen, semua masyarakat agar tidak buang sampah sembarangan,” imbuhnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187563/perindo-T6sb_large.jpg
Didatangi KPUD Jakbar, Ketua DPD Perindo Jakbar: Kita Bersinergi demi Kelancaran Pemilu Mendatang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183661/perindo_jaktim-F1AS_large.jpg
Bahas Verfak dengan KPU Jaktim, DPD Perindo Jaktim: Kami Pastikan Struktur Sudah Lengkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183651/perindo-CvGV_large.jpg
KPU Jaktim Jalin Silaturahmi Sambangi Markas DPD Perindo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180140/partai_perindo-gzKO_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakernas di Ancol 2-5 November 2025, Usung Semangat ‘Energi Baru Indonesia’
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179938/partai_perindo-n5t4_large.jpg
Partai Perindo Serahkan SK Ketua DPD Lombok Utara ke Fajar Marta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/340/3177025/perindo-JZqK_large.jpg
HUT Ke-11, DPW Perindo Sulsel Gelar Bakti Sosial dan Donor Darah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement