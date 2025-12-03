Jakarta Kerap Banjir, Legislator Perindo Ingatkan Warga Tak Buang Sampah Sembarangan

JAKARTA — Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo, Dina Masyusin, mengingatkan agar warga yang tinggal di Jakarta tak membuang sampah sembarangan. Sebab, sampah bisa berdampak pada masalah kesehatan hingga genangan.

“Kami mengimbau kepada masyarakat luas agar masyarakat bekerja sama dengan anggota dewan, dengan pemerintah, tidak buang sampah sembarangan karena berkaitan itu terjadi banjir, memengaruhi kesehatan kita dan lain sebagainya,” ujarnya, Rabu (3/12/2025).

Menurutnya, selama terjun di lapangan, ia melihat ada masyarakat yang memang telah memanfaatkan sampah, salah satunya melalui bank sampah. Hal itu bisa menjadi contoh dalam penanganan dan pemanfaatan sampah yang kerap menjadi persoalan.

“Di sela-sela kita turun memang ada masyarakat beberapa yang memanfaatkan sampah. Dipergunakan, dikelola oleh bank sampah,” ujarnya.

Dina yang juga Sekretaris DPW Partai Perindo DKI Jakarta, menambahkan masyarakat pun bisa memilah sampah agar bisa dikelola di bank sampah. Ia menilai hal tersebut menjadi salah satu solusi dalam penanganan sampah yang bisa berdampak pada kesehatan hingga genangan di Jakarta.

“Hari ini kami dari DPD Partai Perindo Jakarta Barat menyarankan kepada warga masyarakat agar memilah mana sampah yang mudah membusuk, mana sampah yang tidak bisa membusuk, supaya bisa dikelola oleh bank sampah,” jelasnya.

“Sekali lagi, kami dari Partai Perindo mengajak semua elemen, semua masyarakat agar tidak buang sampah sembarangan,” imbuhnya.

(Arief Setyadi )