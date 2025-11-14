Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

KPU Jaktim Jalin Silaturahmi Sambangi Markas DPD Perindo

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 14 November 2025 |22:44 WIB
KPU Jaktim Jalin Silaturahmi Sambangi Markas DPD Perindo
KPU Jakarta Timur sambangi kantor DPD Partai Perindo Jakarta Timur (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Timur mengunjungi Kantor DPD Partai Perindo Jakarta Timur di Jalan Raya Bekasi Raya, Cakung, pada Jumat (14/11/2025). Kunjungan tersebut bertujuan untuk mempererat hubungan kelembagaan antara KPU dan Partai Perindo.

"Ini silaturahmi setelah atau pasca Pemilu 2024 atau Pilkada Serentak 2024. Ini silaturahmi dalam rangka menjalin hubungan antara KPU dengan parpol," ujar Ketua KPU Kota Jakarta Timur, Tedi Kurnia, usai pertemuan.

Tedi menjelaskan, pertemuan dengan DPD Partai Perindo Jakarta Timur ini merupakan kunjungan kedua, setelah sebelumnya pihaknya bersilaturahmi dengan DPC PDIP Jakarta Timur. Ia juga menyampaikan rencana untuk melakukan kunjungan ke Partai Golkar Jakarta Timur dalam waktu dekat.

Dalam pertemuan itu, Tedi menyampaikan sejumlah hal, termasuk pentingnya pendidikan politik bagi pemilih. Ia juga memperkenalkan museum perjalanan pemilu yang dikelola KPU.

"Jadi setiap pemilu kami sediakan data dan artefaknya, termasuk bilik suara tempo dulu dan kotak suara saat Bung Karno memasukkan surat suara ke kotak suara," kata Tedi.

Halaman:
1 2
      
