JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan rekayasa lalu lintas berupa penutupan ruas jalan di sebanyak 33 titik pada 31 Desember 2025. Puluhan ruas jalan ini akan ditutup sejak pukul 18.00 WIB jelang kegiatan malam Tahun Baru 2026.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, meskipun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas ini. Namun, penutupan ruas jalan ini masih bersifat situasional.
"Untuk menunjang kegiatan malam tahun baru akan dilakukan rekayasa lalu lintas penutupan ruas sebanyak 33 (tiga puluh tiga) titik bersifat situasional mulai Pukul 18.00 WIB sampai dengan 01.00 WIB," ujar Syafrin, Selasa (30/12/2025).
Berikut 33 ruas jalan yang ditutup
1. Jalan Jenderal Sudirman (Bundaran Senayan–Bundaran HI)
2. Jalan MH Thamrin (Bundaran HI–Patung Kuda)
3. Jalan Pintu 1 Senayan
4. Jalur lambat Kupingan Semanggi (Gatot Subroto) sisi Barat
5. Jalan Bendungan Hilir
6. Jalan KH Mas Mansyur
7. Jalan Karet Pasar Baru Timur 5
8. Jalan Kupingan BNI 46
9. Jalan Kota Bumi dan Jalan Baturaja
10. Jalan Teluk Betung
11. Jalan Kebon Kacang
12. Jalan Sunda
13. Jalan Imam Bonjol
14. Jalan Sumenep–Tosari
15. Landmark Indocement