Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

33 Jalan di Jakarta Ditutup pada 31 Desember 2025, Catat Rute Alternatif dan Daftar Lengkapnya!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 30 Desember 2025 |16:19 WIB
33 Jalan di Jakarta Ditutup pada 31 Desember 2025, Catat Rute Alternatif dan Daftar Lengkapnya!
33 Jalan di Jakarta Ditutup pada 31 Desember 2025/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan rekayasa lalu lintas berupa penutupan ruas jalan di sebanyak 33 titik pada 31 Desember 2025. Puluhan ruas jalan ini akan ditutup sejak pukul 18.00 WIB jelang kegiatan malam Tahun Baru 2026.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, meskipun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas ini. Namun, penutupan ruas jalan ini masih bersifat situasional.

"Untuk menunjang kegiatan malam tahun baru akan dilakukan rekayasa lalu lintas penutupan ruas sebanyak 33 (tiga puluh tiga) titik bersifat situasional mulai Pukul 18.00 WIB sampai dengan 01.00 WIB," ujar Syafrin, Selasa (30/12/2025).

Berikut 33 ruas jalan yang ditutup

1. Jalan Jenderal Sudirman (Bundaran Senayan–Bundaran HI)

2. Jalan MH Thamrin (Bundaran HI–Patung Kuda)

3. Jalan Pintu 1 Senayan

4. Jalur lambat Kupingan Semanggi (Gatot Subroto) sisi Barat

5. Jalan Bendungan Hilir

6. Jalan KH Mas Mansyur

7. Jalan Karet Pasar Baru Timur 5

8. Jalan Kupingan BNI 46

9. Jalan Kota Bumi dan Jalan Baturaja

10. Jalan Teluk Betung

11. Jalan Kebon Kacang

12. Jalan Sunda

13. Jalan Imam Bonjol

14. Jalan Sumenep–Tosari

15. Landmark Indocement

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/338/3192462/bundaran_hi-j4Ge_large.jpg
Jelang Tahun Baru, Kawasan Bundaran HI Jakpus Mulai Bersolek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192258/jakarta-Wlzg_large.jpg
Catat! 31 Rute Transjakarta Disesuaikan saat Malam Tahun Baru, MRT dan LRT Beroperasi hingga Jam 1 Pagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/338/3192142/panggung_hiburan_di_bundaran_hi-mtWK_large.jpg
Jelang Perayaan Malam Tahun Baru, Panggung di Bundaran HI Mulai Dibangun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191915/mui-BiDj_large.jpg
Sumatera Dilanda Bencana, MUI Imbau Perayaan Tahun Baru 2026 Diisi Doa Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191747/kembang_api-7JXW_large.jpg
Imbau Masyarakat Tak Nyalakan Kembang Api, Kodam Jaya: Empati terhadap Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/01/338/3100483/sampah-xFQe_large.jpg
Sampah Perayaan Malam Tahun Baru di Jakarta Capai 120 Ton
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement