HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jelang Tahun Baru, Kawasan Bundaran HI Jakpus Mulai Bersolek

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 29 Desember 2025 |17:07 WIB
Jelang Tahun Baru, Kawasan Bundaran HI Jakpus Mulai Bersolek
Kawasan Bundaran HI mulai bersolek jelang tahun baru (Foto: Mei Sada/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Malam pergantian tahun menuju 2026 tinggal menghitung hari. Sejumlah lokasi di Jakarta pun mulai bersiap menjelang perayaan pergantian tahun.

Salah satunya di Bundaran HI, Jakarta Pusat, yang sudah tampak panggung tengah dibangun untuk memeriahkan malam pergantian tahun. Pantauan iNews Media Group di lokasi pada Senin (29/12/2025) sekira pukul 14.45 WIB menunjukkan lalu lintas di kawasan tersebut ramai lancar.

Banyak wisatawan berfoto mengabadikan momen dengan latar belakang Bundaran HI meski sedikit tertutup panggung. Cuaca yang tidak begitu terik dan agak mendung justru membuat para pengunjung tampak menikmati momen berlibur di kawasan ini.

Sementara itu, ornamen Jakarta Light Festival yang sebelumnya dipasang untuk menyambut perayaan Natal tampak sudah dibongkar. Ornamen khas Natal itu terakhir menghiasi jalanan Ibu Kota pada Sabtu 27 Desember 2025.

Jakarta Light Festival kemudian akan kembali digelar di kawasan Kota Tua Jakarta pada 30–31 Desember 2025. Sebagai informasi, Gubernur Jakarta Pramono Anung sebelumnya menyampaikan tidak akan ada pesta kembang api saat malam tahun baru di Jakarta. Pemerintah Provinsi Jakarta tetap mengadakan acara malam pergantian tahun dengan menggelar doa lintas agama.

Halaman:
1 2
      
