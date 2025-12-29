Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Empati Bencana Sumatera, Polisi Larang Penjualan Petasan Jelang Tahun Baru

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 29 Desember 2025 |10:31 WIB
Empati Bencana Sumatera, Polisi Larang Penjualan Petasan Jelang Tahun Baru
Petasan (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polres Metro Jakarta Timur mengeluarkan surat edaran terkait pembatasan penjualan petasan kepada para pedagang. Kebijakan ini dilakukan untuk membatasi kegiatan pesta kembang api pada malam Tahun Baru.

Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Alfian Nurrizal mengatakan, pihaknya telah menyampaikan surat edaran kepada para penjual petasan agar tidak melakukan penjualan untuk sementara waktu.

"Tentunya kami sudah memberikan surat edaran kepada pemilik atau penjual petasan untuk tidak menjual terlebih dahulu," ujar Alfian, Senin (29/12/2025).

Alfian menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan bentuk empati kepada masyarakat di Sumatera yang tengah berduka akibat bencana. Ia berharap masyarakat yang terdampak dapat segera pulih dan kembali beraktivitas seperti sedia kala.

"Saat ini kita sedang berempati karena saudara-saudara kita di Sumatera sedang berduka. Semoga mereka dapat segera pulih dan bisa kembali menjalani kehidupan seperti biasa," kata dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192277//car_free_nigth-Ikfi_large.jpg
Malam Tahun Baru, Jalan Sudirman-Thamrin Jakarta Ditutup Pukul 18.00 WIB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192258//jakarta-Wlzg_large.jpg
Catat! 31 Rute Transjakarta Disesuaikan saat Malam Tahun Baru, MRT dan LRT Beroperasi hingga Jam 1 Pagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/338/3192168//malam_tahun_baru-x4Lq_large.jpg
Ini 8 Titik Perayaan Malam Tahun Baru 2026 di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/338/3192159//malam_tahun_baru-RLBk_large.jpg
Ada Car Free Night saat Malam Tahun Baru, Jalan Sudirman–Thamrin Bakal Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191734//kabid_humas_polda_metro_jaya-q3pA_large.jpg
Polda Metro Imbau Warga Tak Nyalakan Kembang Api saat Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191484//patroli_gabungan_tni_polri_jelang_nataru-KZmY_large.JPG
Patroli Gabungan TNI-Polri, Polda Metro Sosialisasikan Larangan Petasan Jelang Nataru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement