HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ambulans Terobos Lautan Manusia di Bundaran HI saat Malam Tahun Baru 2026

Yudistiro , Jurnalis-Kamis, 01 Januari 2026 |14:25 WIB
JAKARTA – Sebuah mobil ambulans menerobos lautan pengunjung yang memadati kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Ambulans tersebut melintas sekitar pukul 00.36 WIB, Kamis (1/1/2026).

Namun, suara sirene ambulans nyaris tak terdengar karena tertutup oleh dentuman suara panggung hiburan perayaan malam Tahun Baru di Bundaran HI.

Pantauan Okezone di lokasi, ambulans melaju sangat pelan saat melewati kerumunan warga. Sejumlah pengunjung terlihat berinisiatif membuka jalan agar kendaraan darurat tersebut dapat melintas.

Saat ambulans melintas, sedang berlangsung penampilan band d’Masiv yang menghibur masyarakat di kawasan Bundaran HI. Meski tanpa pengawalan dari petugas, ambulans akhirnya berhasil melanjutkan perjalanannya.

Bundaran HI sendiri menjadi salah satu pusat perayaan malam Tahun Baru 2026 yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Pantauan Okezone, masyarakat mulai memadati kawasan tersebut sejak pukul 21.00 WIB, Rabu (31/12), untuk menyaksikan pertunjukan drone serta panggung hiburan menjelang pergantian tahun.

(Rachmat Fahzry)

      
