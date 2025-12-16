Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Penuh Kehangatan, Umat Paroki Kumba NTT Terima Bingkisan Pakaian Misa Natal: Terima Kasih Pak Hima Domi

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 16 Desember 2025 |16:36 WIB
Penuh Kehangatan, Umat Paroki Kumba NTT Terima Bingkisan Pakaian Misa Natal: Terima Kasih Pak Hima Domi
Umat Paroki Kumba NTT terima bingkisan pakaian Misa Natal (Foto: Dok)




NTT - Dua pekan menjelang perayaan Natal 2025, umat lima wilayah Gereja Paroki Kumba, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) sudah semringah. Mereka bersyukur mendapat ratusan potong pakaian misa dan pakaian khusus anggota koor yang diberikan Hima Domi Antonius, Anggota DPRD Manggarai.

Aksi berbagi kasih ini mendapat apresiasi luas dari umat. “Uang yang seharusnya untuk beli pakaian bisa dialihkan ke kebutuhan lain,” kata Maria Dut (67) penuh haru. 

Salah satu warga dan umat Paroki itu merasa sangat terbantu karena tidak perlu lagi mengeluarkan anggaran untuk membeli pakaian Natal. Ungkapan haru juga disampaikan Agustinus Jehoma. Dia mengaku bangga atas empati dan kepedulian Domi terhadap umat Paroki Kumba. 

“Terima kasih atas perhatian beliau. Semoga beliau selalu sehat dan sukses ke depannya,” katanya.

Senada, Benediktus Muring, umat dari KBG St. Maria Paroki Kumba, bahkan menyebut aksi tersebut luar biasa. “Belum pernah ada anggota dewan yang seperti beliau. Pak Domi benar-benar memahami kondisi kehidupan umat,” ujarnya.

      
Telusuri berita news lainnya
