Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana

JAKARTA– Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, menyampaikan duka cita mendalam atas musibah bencana alam di Sumatera. Diketahui, korban bencana Sumatera merenggut 961 korban jiwa dan 293 orang hilang.

Ferry menegaskan, bahwa yang terpenting setelah tragedi ini adalah panggilan kemanusiaan tertinggi yang harus direspons dengan menempatkan keselamatan rakyat di atas segalanya.

"Angka 961 korban jiwa meninggal dan 293 hilang bukan sekadar statistik, ini adalah bukti nyata bahwa kita telah abai menempatkan kemanusiaan di atas kepentingan lainnya," kata Ferry di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Kang Ferry -- sapaan akrabnya – mengatakan, fokus saat ini harus 100% pada penanganan korban bencana alam.

"Tidak ada yang lebih penting dan mendesak saat ini selain memastikan seluruh korban selamat mendapatkan penanganan medis dan kebutuhan dasar terpenuhi. Proses evakuasi dan pencarian korban hilang harus diintensifkan tanpa jeda," ujarnya.

Menyikapi musibah ini, mantan Komisioner KPU RI itu menyatakan bahwa bencana ini harus dilihat sebagai konsekuensi langsung dari kebijakan yang mengutamakan keuntungan ekonomi jangka pendek dan mengabaikan daya dukung lingkungan (ekologi).

Ia menyatakan musibah ini harus mengakhiri perdebatan usang yang seolah-olah menempatkan ekonomi dan ekologi sebagai dua hal yang bertentangan.

"Keuntungan yang didapat hari ini tidak akan pernah setara dengan nyawa yang hilang dan kerugian infrastruktur triliunan rupiah," lanjutnya.

Partai Perindo mendorong pemerintah dan pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi total terhadap kebijakan tata ruang dan pemanfaatan sumber daya alam.