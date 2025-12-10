Banjir di Langsa Aceh, Ketua DPD Kebut Pengiriman Genset hingga Air Bersih

JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan Baktiar Najamudin turut mengirimkan bantuan kepada korban banjir dan longsor di Kota Langsa, Aceh. Bantuan yang dikirimkan berupa 40 unit mesin genset, jaringan radio tower combat, dua ton bahan makanan berupa beras, mi instan, ikan sarden, dan air bersih.

Bantuan disalurkan lewat aktivis serta pengusaha muda Kevin Feliciano. Kevin mengatakan, meski tidak hadir langsung di lokasi bencana, Ketua DPD RI memintanya untuk segera menyalurkan bantuan tersebut ke para korban hingga dapur umum warga se-Kota Langsa. Bantuan itu kemudian disalurkan sejak 1 Desember 2025.

"Bantuan kemanusiaan ini merupakan wujud tanggung jawab moral ketua DPD RI kepada masyarakat Aceh sebagai ketua lembaga Negara asal Sumatera. Meskipun tidak banyak, tapi bantuan itu cukup membantu keluarga kita di Aceh dalam memenuhi kebutuhan dasar di tengah bencana," ujar Kevin melalui keterangan resminya, Rabu (10/12/2025).

Menurutnya, Kota Langsa Aceh menjadi salah satu daerah yang lumpuh total akibat kerusakan jaringan listrik,air bersih dan internet akibat banjir bandang. "Lumpuhnya jaringan listrik dan internet mendorong Pak Sultan mengirimkan tim bersama bantuan seadanya tersebut. Jaringan radio sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi dari petugas dan pemerintah ," jelasnya.

Sementara itu, lanjut Kevin, mesin genset sangat membantu warga Langsa mendapatkan penerangan sederhana di tengah gelap dan dinginnya malam. Demikian juga dengan air bersih dan beras sebagai kebutuhan pokok masyarakat.

"Masyarakat Kota Langsa menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada ketua DPD RI. Kami harap jaringan listrik, air bersih dan internet segera pulih secepatnya," pungkasnya.

(Arief Setyadi )