Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bencana Sumatera, Kebijakan Salah di Masa Lampau Jangan Sampai Terulang

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |20:29 WIB
Bencana Sumatera, Kebijakan Salah di Masa Lampau Jangan Sampai Terulang
Aktivis lingkungan sekaligus Inisiator Green Merah Putih, Fauzan Rachmansyah (Foto: Ist/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bencana Sumatera harus dijadikan pelajaran dalam mengatasi persoalan lingkungan. Sebab, bencana yang terjadi tak terlepas dari permasalahan lingkungan akibat ulah manusia.

Menurut aktivis lingkungan sekaligus Inisiator Green Merah Putih, Fauzan Rachmansyah, pemerintah perlu belajar dari negara lain dalam mengatasi masalah lingkungan. Di mana, Negara juga harus hadir dalam mencari solusi.

"Jangan sampai salah kebijakan di masa lampau terulang kembali. Jangan sampai ada lagi bencana bencana akibat kelalaian dan ketidakpedulian," ujarnya, di Jakarta, dikutip Selasa (9/12/2025).

Misalnya, dalam mengatasi polusi, deforestasi, hingga pengelolaan sampah, Fauzan menilai Indonesia bisa belajar dari Tiongkok. Negeri Tirai Bambu itu dan negara Eropa lainnya, menurut Fauzan, banyak yang berhasil mengatasi persoalan lingkungan.

"Kita bisa belajar dari negara lain yang berhasil dalam menangani ini seperti Tiongkok dan negara-negara Eropa. Masalah populasi bukan suatu alasan untuk tidak berhasil, kita bisa lihat bagaimana kota Beijing dalam satu dekade berhasil menurunkan polusi cukup signifikan, dan masalah sampah juga terselesaikan hampir di seluruh daratan Tiongkok dengan populasi 1,4 miliar," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/340/3188848/tanggap_darurat_bencana_di_sumbar_diperpanjang-nQm9_large.jpeg
Status Tanggap Darurat Bencana di Sumbar Diperpanjang hingga 22 Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188846/kayu_gelondongan_hanyut_saat_banjir_sumatera-60fg_large.jpg
Kemenhut Izinkan Kayu Hanyut Dimanfaatkan untuk Pemulihan Pascabanjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/340/3188840/tni-ea5L_large.jpg
Pascabanjir, Aksi Heroik TNI Sulap RSUD Aceh Tamiang dari Berlumpur Jadi Kinclong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/340/3188839/banjir-dS6A_large.jpg
Ketua MPU Aceh Ajak Masyarakat Dukung Pemulihan Pascabanjir, Jangan Saling Menyalahkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/338/3188380/banjir_rob-60W3_large.jpg
Jalan RE Martadinata Masih Tergenang Banjir Rob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188359/wamensos_agus_jabo_priyono-HWTA_large.jpg
Cerita Wamensos Tinjau Bencana Sumatra, Kehabisan Bensin hingga Antre 4 Jam
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement