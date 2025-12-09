Bencana Sumatera, Kebijakan Salah di Masa Lampau Jangan Sampai Terulang

JAKARTA - Bencana Sumatera harus dijadikan pelajaran dalam mengatasi persoalan lingkungan. Sebab, bencana yang terjadi tak terlepas dari permasalahan lingkungan akibat ulah manusia.

Menurut aktivis lingkungan sekaligus Inisiator Green Merah Putih, Fauzan Rachmansyah, pemerintah perlu belajar dari negara lain dalam mengatasi masalah lingkungan. Di mana, Negara juga harus hadir dalam mencari solusi.

"Jangan sampai salah kebijakan di masa lampau terulang kembali. Jangan sampai ada lagi bencana bencana akibat kelalaian dan ketidakpedulian," ujarnya, di Jakarta, dikutip Selasa (9/12/2025).

Misalnya, dalam mengatasi polusi, deforestasi, hingga pengelolaan sampah, Fauzan menilai Indonesia bisa belajar dari Tiongkok. Negeri Tirai Bambu itu dan negara Eropa lainnya, menurut Fauzan, banyak yang berhasil mengatasi persoalan lingkungan.

"Kita bisa belajar dari negara lain yang berhasil dalam menangani ini seperti Tiongkok dan negara-negara Eropa. Masalah populasi bukan suatu alasan untuk tidak berhasil, kita bisa lihat bagaimana kota Beijing dalam satu dekade berhasil menurunkan polusi cukup signifikan, dan masalah sampah juga terselesaikan hampir di seluruh daratan Tiongkok dengan populasi 1,4 miliar," imbuhnya.