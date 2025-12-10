Korban Meninggal Bencana Sumatera Bertambah Jadi 969 Orang, 252 Hilang

JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan korban meninggal dunia akibat bencana di Sumatera mencapai 969 orang. Sedangkan, 252 orang lainnya masih hilang dan terus dilakukan pencarian.

"Jadi hari ini korban meninggal dunia 969 jiwa," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam jumpa pers virtual, Rabu (10/12/2025).

Penambahan jumlah korban tewas itu ditemukan dari dua jasad di Langkat, Sumatera Utara, dan tiga di Padang Pariaman, Sumatera Barat. "Dengan ditemukannya tambahan dua korban di Langkat Sumut, 3 korban di Padang Pariaman Sumbar," ujarnya.

Menurut Abdul, jumlah korban hilang sendiri jumlahnya berkurang dibandingkan dengan hari kemarin. "Kemudian korban hilang, pada hari ini berkurang 12 orang, saat ini sejumlah 252 jiwa," pungkasnya.

(Arief Setyadi )