Jalan RE Martadinata Masih Tergenang Banjir Rob

JAKARTA - BPBD DKI Jakarta mencatat satu ruas jalan masih tergenang banjir rob, pada Minggu (7/12/2025). Banjir rob masih merendam Jalan RE Martadinata, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, tepatnya di depan Jakarta Internasional Stadium (JIS).

1. Banjir Rob

"Ketinggian 10 cm. Penyebab rob. Situasi masih dalam penanganan," kata Kapusdatin BPBD DKI Jakarta, M Yohan, Minggu (7/12/2025).

Sekedar informasi, BMKG telah mengeluarkan tentang peringatan dini banjir pesisir (rob) sejak 01 - 10 Desember 2025.

Banjir rob ini lantaran adanya fenomena pasang maksimum air laut bersamaan dengan fenomena fase Bulan Purnama dan Perigee (Supermoon) yang berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum.

Selain rob, BPBD DKI Jakarta juga mencatat banjir yang merendam 15 Rukun Tetangga (RT) di Jakarta Timur telah surut, sejak pukul 11.00 WIB.

"Banjir yang sudah surut sebagai berikut, di Jakarta Timur, Kelurahan Bidara Cina: 3 RT; Kelurahan Kampung Melayu: 4 RT; Kelurahan Cawang: 5 RT; Kelurahan Cililitan: 3 RT," ucap Yohan.



(Erha Aprili Ramadhoni)