HOME NEWS NUSANTARA

Ketua MPU Aceh Ajak Masyarakat Dukung Pemulihan Pascabanjir, Jangan Saling Menyalahkan!

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |19:56 WIB
Ketua MPU Aceh Ajak Masyarakat Dukung Pemulihan Pascabanjir, Jangan Saling Menyalahkan!
Bencana banjir (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA - Upaya penanganan pascabanjir di Aceh terus dilakukan. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Faisal Ali atau Abu Sibreh mengimbau masyarakat untuk mendukung upaya pemerintah dalam pemulihan pascabanjir di Bumi Serambi Mekkah.

Di tengah situasi sulit, menurutnya, masyarakat harus saling menguatkan dan hindari sikap saling menjatuhkan sesama aneuk nanggro. Upaya pemulihan tengah dilakukan pemerintah Aceh baik di kabupaten dan kota. Bahkan, dukungan moral perlu diberikan kepada PLN Wilayah Aceh, karena bencana turut merusak infrastruktur kelistrikan.

“Saat kondisi seperti ini, yang dibutuhkan adalah kebersamaan kita sesama masyarakat. Bukan saling mendiskreditkan antar sesama kita warga yang menimpa musibah, tetapi dukungan agar pemulihan bisa berjalan lebih cepat dan lebih baik,” katanya, dikutip Selasa (9/12/2025).

Masyarakat harus memberikan dukungan moral kepada siapapun yang tengah berusaha memulihkan Aceh tanpa perlu meluapkan kekecewaan dengan saling menyalahkan. Ia pun berharap seluruh wilayah terdampak Aceh segera dapat dipulihkan.

Bencana banjir, menurut Abu Sibreh, berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat dari segala sisi kehidupan. Untuk itu penting, bagi semua pihak menjaga suasana kondusif agar proses pemulihan berjalan lancar.

“Mari kita saling menguatkan. Musibah ini adalah ujian bersama dan hanya bisa dilewati dengan doa dan  kebersamaaan, bukan dengan saling menyalahkan dan caci maki,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
