Terungkap, Bos Wedding Organizer Ayu Puspita Menipu Sejak 2024

JAKARTA - Polisi mengungkap bos wedding organizer (WO), Ayu Puspita, diduga melakukan aksi penipuannya sejak 2024. Ayu kemudian melanjutkan aksinya sepanjang tahun ini.

“Paling tidak dari pemeriksaan kami yang ada ini dari tahun 2024 dan sepanjang 2025 ya,” kata Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Utara Kompol Onkoseno Sukahar, dikutip Rabu (10/12/2025).

Onkoseno menjelaskan, dalam kasus ini Ayu Puspita berperan sebagai pihak yang mengorganisasi penipuan tersebut. “Ya A selaku pemilik, dia yang mengorganisir semuanya,” ujar dia.

Ayu ditangkap bersama empat orang lainnya, salah satunya berinisial D. Onkoseno menjelaskan, D berperan membujuk korban untuk menambah uang muka atau down payment (DP).

“Kemudian, yang D ini yang berperan aktif juga membujuk para korban untuk menambah jumlah DP-nya,” ujarnya.