HOME NEWS MEGAPOLITAN

RS Polri Berhasil Identifikasi 3 Jenazah Korban Kebakaran Terra Drone, Ini Daftarnya

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |00:10 WIB
RS Polri Berhasil Identifikasi 3 Jenazah Korban Kebakaran Terra Drone, Ini Daftarnya
Kepala RS Polri Brigjen Pol Prima Heru Yulihartono (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Rumah Sakit Tingkat I Bhayangkara Pusdokkes Polri berhasil mengidentifikasi tiga jenazah korban kebakaran Gedung Terra Drone di Kemayoran, Jakarta Pusat, yang terjadi pada Selasa (9/12/2025). Identifikasi dilakukan setelah Tim DVI Polri menggelar sidang rekonsiliasi pada malam hari.

Kepala Rumah Sakit Tingkat I Bhayangkara Pusdokkes Polri, Brigjen Pol Prima Heru Yulihartono, mengatakan tiga jenazah tersebut teridentifikasi melalui pemeriksaan sidik jari, gigi, catatan medis, dan properti pribadi.

“Pada malam ini telah dilaksanakan sidang rekonsiliasi dan diputuskan tiga jenazah berhasil diidentifikasi,” ujarnya, Selasa (9/12/2025).

Adapun ketiga korban yang teridentifikasi ialah Rufaidha Lathifunnisa (22), Novia Nurwana (28), dan Yoga Valdier Yaseer.

Prima menjelaskan, penyebab kematian belum dapat disimpulkan secara pasti. Namun dugaan sementara korban meninggal akibat menghirup karbonmonoksida dalam jumlah besar saat kebakaran terjadi.

“Kemungkinan karena menghirup gas CO₂. Pemeriksaan yang kami lakukan masih pemeriksaan luar,” katanya.

 

Halaman:
1 2
      
