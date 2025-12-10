Ditunjuk Jadi Pj Ketum PBNU, KH Zulfa Mustofa: Saya Keponakan KH Ma’ruf Amin

JAKARTA - Pj Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Zulfa Mustofa, menegaskan posisinya dalam tradisi keilmuan Nahdlatul Ulama. Ia menyampaikan, bahwa dirinya merupakan santri dari Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, sekaligus murid para kiai besar di lingkungan Syuriyah PBNU.

“Saya bukan siapa-siapa, saya santri daripada Rais Aam, dan juga santri Syuriyah PBNU. Tentu juga santri kiai-kiai pesantren besar yang malam ini tidak bisa hadir,” ujar Kiai Zulfa usai ditetapkan sebagai Pejabat Ketua Umum PBNU dalam Rapat Pleno yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Penetapan dirinya sebagai Pj Ketua Umum diharapkan dapat mengakhiri ketidakpastian yang sempat terjadi di internal organisasi.

“Saya berharap dengan ditunjuknya saya dalam forum pleno ini sebagai Pejabat Ketua Umum, ketidakpastian itu selesai. Di sini hadir tokoh-tokoh besar,” katanya.

Kiai Zulfa berjanji akan menjalankan mandat organisasi dengan integritas dan menjaga nilai-nilai keadaban yang melekat pada tradisi santri.

“Saya berjanji akan menjalankan amanah ini seadil-adilnya, sebersih-bersihnya, seikhlas-ikhlasnya, dan sesantun-santunnya, menjaga keadaban sebagai santri,” tegasnya.