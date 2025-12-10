Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ditunjuk Jadi Pj Ketum PBNU, KH Zulfa Mustofa: Saya Keponakan KH Ma’ruf Amin

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |00:17 WIB
Ditunjuk Jadi Pj Ketum PBNU, KH Zulfa Mustofa: Saya Keponakan KH Ma’ruf Amin
Pj Ketua Umum PBNU KH Zulfa Mustofa (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pj Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Zulfa Mustofa, menegaskan posisinya dalam tradisi keilmuan Nahdlatul Ulama. Ia menyampaikan, bahwa dirinya merupakan santri dari Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, sekaligus murid para kiai besar di lingkungan Syuriyah PBNU.

“Saya bukan siapa-siapa, saya santri daripada Rais Aam, dan juga santri Syuriyah PBNU. Tentu juga santri kiai-kiai pesantren besar yang malam ini tidak bisa hadir,” ujar Kiai Zulfa usai ditetapkan sebagai Pejabat Ketua Umum PBNU dalam Rapat Pleno yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Penetapan dirinya sebagai Pj Ketua Umum diharapkan dapat mengakhiri ketidakpastian yang sempat terjadi di internal organisasi.

“Saya berharap dengan ditunjuknya saya dalam forum pleno ini sebagai Pejabat Ketua Umum, ketidakpastian itu selesai. Di sini hadir tokoh-tokoh besar,” katanya.

Kiai Zulfa berjanji akan menjalankan mandat organisasi dengan integritas dan menjaga nilai-nilai keadaban yang melekat pada tradisi santri.

“Saya berjanji akan menjalankan amanah ini seadil-adilnya, sebersih-bersihnya, seikhlas-ikhlasnya, dan sesantun-santunnya, menjaga keadaban sebagai santri,” tegasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188889//pj_ketua_umum_pbnu_kh_zulfa_mustofa-UhMc_large.jpg
Ditunjuk Jadi Pj Ketum PBNU, Kiai Zulfa: Saya Ingin Jadi Solusi, Bukan Bagian Konflik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188887//kh_zulfa_mustofa_ditunjuk_jadi_pj_ketum_pbnu-9EST_large.jpg
Breaking News! KH Zulfa Mustofa Ditunjuk Jadi Pj Ketum PBNU Gantikan Gus Yahya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188884//rais_aam_pbnu_kh_miftachul_akhyar-QFBP_large.jpg
KH Miftachul Akhyar Tegaskan Penguatan Supremasi Syuriah di Pleno PBNU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188876//nasaruddin_umar_hadiri_pleno_pbnu-NuA0_large.jpg
Disambut Gus Ipul, Nasaruddin Umar Hadiri Pleno PBNU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188867//rapat_pleno_pbnu-ZFgk_large.jpg
KH Miftachul Akhyar Pimpin Pleno PBNU, Khofifah hingga Gus Ipul Hadir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188859//pbnu_gelar_rapat_pleno-1CUD_large.jpg
PBNU Rapat Pleno Tunjuk Pengganti Gus Yahya, Diawali Doa untuk Korban Bencana Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement