HOME NEWS NASIONAL

PBNU Rapat Pleno Tunjuk Pengganti Gus Yahya, Diawali Doa untuk Korban Bencana Sumatera

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |20:38 WIB
PBNU Rapat Pleno Tunjuk Pengganti Gus Yahya, Diawali Doa untuk Korban Bencana Sumatera
PBNU Rapat Pleno Tunjuk Pengganti Gus Yahya, Diawali Doa untuk Korban Bencana Sumatera (iNews Media Group/Binti Mufarida)
JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar rapat pleno, di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (9/12/2025) malam. Rapat pleno ini dihadiri seluruh unsur kepengurusan PBNU, mulai dari Mustasyar, A’wan, Syuriyah, Tanfidziyah, hingga seluruh pimpinan lembaga dan badan otonom (Banom) PBNU.

1. Rapat Pleno

Ketua PBNU bidang Pendidikan, Moh Mukri, menegaskan rapat pleno merupakan forum konstitusional yang memiliki peran penting dalam memastikan kesinambungan kepemimpinan organisasi berjalan sesuai aturan dan tata kelola jam’iyyah.

Dalam kesempatan tersebut, Mukri kembali menegaskan posisi PBNU terkait dinamika kepemimpinan yang belakangan menjadi perhatian publik.

Menurutnya, keputusan Syuriah PBNU untuk memberhentikan KH Yahya Cholil Staquf dari jabatan Ketua Umum adalah keputusan final dan mengikat.

Rapat pleno malam ini menjadi langkah lanjutan dalam menata proses organisasi sesuai amanat Syuriah. “Salah satu agenda pleno kali ini adalah penetapan Pj Ketua Umum PBNU pengganti Gus Yahya,” jelas Mukri dalam keterangannya, Selasa (9/12/2025).

Ia menambahkan, seluruh proses akan dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai keulamaan, kehati-hatian, serta tata tertib organisasi. PBNU berkomitmen menjaga marwah jam’iyyah dan memastikan roda organisasi tetap berjalan dengan penuh tanggung jawab.

Menurut Mukri, rapat akan diawali doa bersama serta pemberian donasi untuk korban bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

 

