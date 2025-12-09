Hari Ini Syuriyah PBNU Gelar Rapat Pleno Tunjuk Pj Ketum

JAKARTA - Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar rapat pleno untuk menentukan Penjabat (Pj) Ketua Umum pengganti Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya. Rapat pleno digelar di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025).

Dalam rapat pleno itu, sedianya ada dua agenda. Pertama, Penyampaian Hasil Rapat Harian Syuriyah PBNU. Kedua, Penetapan Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU.

Agenda rapat pleno dalam surat itu pun, dibenarkan oleh Katib Syuriyah PBNU, KH Sarmidi Husna. "Iya betul. Sesuai agenda begitu," ujar Sarmidi saat dihubungi.

Saat disinggung figur potensial untuk diangkat menjadi Pj Ketum PBNU, Sarmidi mengaku belum tahu. "Belum tahu, tunggu hasilnya," pungkasnya.

Sebelumnya, Gus Yahya, menegaskan tidak akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum PBNU.

Sikap itu disampaikan setelah munculnya Risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU yang meminta dirinya mundur dari posisi Ketum.