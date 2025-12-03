Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Blak-blakkan, Gus Yahya Sebut Pengurus PBNU Diteror Ancaman

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |19:07 WIB
Blak-blakkan, Gus Yahya Sebut Pengurus PBNU Diteror Ancaman
Ketum PBNU Gus Yahya (Foto: Jonathan S/Okezone)
A
A
A

JAKARTA — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, menyebut pengurus PBNU banyak yang menerima ancaman. Ancaman ini bukan hanya menyasar sosok-sosok pengurus PBNU yang kerap tampil di media.

“Pertama mengenai ancaman-ancaman. Bukan cuma Pak Ulil (Ulil Abshar-Abdalla) yang mendapatkan ancaman-ancaman. Ini orang yang tampangnya pernah kelihatan di media ini, ya semuanya mendapatkan ancaman-ancaman,” ujar Yahya Cholil di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Ancaman berupa telepon yang tidak ada henti-hentinya hingga bentuk lain itu menyasar hingga pengurus di tingkat PWNU dan PCNU. Meski tidak menyebut apa alasan ancaman tersebut, Gus Yahya menyebut bahwa mereka yang menerima ancaman kerap dikaitkan dengan hal-hal tertentu.

“Dengan berbagai cara, mulai dari telepon yang enggak berhenti-henti, WA, sampai dengan ancaman-ancaman bermacam-macam bentuknya,” tuturnya.

“Bahkan, pengurus-pengurus di tingkatan terbawah, saya mendapat laporan misalnya dari PWNU, PCNU ini juga dihubungi dengan tekanan-tekanan tertentu,” sambungnya.

