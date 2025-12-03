Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sengkarut Polemik PBNU, Ulama Serukan Persatuan dan Keteduhan Warga Nahdliyin

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |11:48 WIB
Sengkarut Polemik PBNU, Ulama Serukan Persatuan dan Keteduhan Warga Nahdliyin
Ulama Serukan Persatuan dan Keteduhan Warga Nahdliyin
A
A
A

JAKARTA - Puluhan Syuriyah NU dan Masyayikh Pesantren se-Madura menggelar pertemuan di Ndalem Kasepuhan Syaikhona Muhammad Kholil, Bangkalan, Jawa Timur. Pertemuan ini diprakarsai rais syuriyah PCNU Bangkalan yang juga sesepuh Bani Syaikhona Kholil, KH Muhammad Faishol Anwar.

Dalam kesempatan tersebut, Silaturrahim Alim Ulama NU dan Pesantren menyampaikan rasa keprihatinan yang teramat mendalam atas kondisi yang terjadi di lingkungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) saat ini.

‘’Kami memasrahkan sepenuhnya penyelesaiannya kepada alim ulama Khsusnya Musyatasyar dan Sesepuh NU selaku pemegang otoritas tertinggi di Nahdlatul Ulama,’’ujar Jubir Silaturrahim Alim Ulama NU, KH Dimyati Muhammad, Rabu (3/12/2025).

Pihaknya juga mengajak warga NU agar tenang, mempererat ukhuwah nahdliyyah, dan memperbanyak munajat kepada Allah Ta’ala.

‘’Agar seluruh persoalan yang terjadi di PBNU segera memperoleh jalan keluar terbaik,’’ tutup KH Dimyati Muhammad.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187362/pbnu-jhUM_large.jpg
Gus Yahya Dicopot dari Ketua Umum, MLB NU: Kita Hormati Keputusan Syuriyah PBNU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187338/pbnu-SZxc_large.jpg
Gus Yahya Perjuangkan Kemerdekaan Rakyat Palestina, Bantah Tudingan Pro Zionis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3186982/pbnu-nbTU_large.jpg
Gus Yahya: PBNU Siapkan Strategi 25 Tahun Hadapi Perubahan Peradaban Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3186975/pbnu-osBH_large.jpg
Forum Sesepuh NU Serukan Islah, Gus Yahya: Jaga Ketenteraman Umat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186738/pbnu-ogyb_large.jpg
Gus Yahya Dimakzulkan, Kepemimpinan PBNU Resmi di Tangan Rais Aam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186613/pbnu-9Ka5_large.jpg
Tolak Dimakzulkan, Gus Yahya: Selesaikan di Muktamar!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement