INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Forum Sesepuh NU Serukan Islah, Gus Yahya: Jaga Ketenteraman Umat

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |09:36 WIB
Forum Sesepuh NU Serukan Islah, Gus Yahya: Jaga Ketenteraman Umat
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya/Okezone
A
A
A

JAKARTA  — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya menanggapi pertemuan Forum Masyayikh yang digelar di Pondok Pesantren Ploso, Kediri, Jawa Timur.

Menurutnya, pertemuan para kiai sepuh tersebut dinilai sebagai bentuk perhatian mendalam terhadap kondisi Jam’iyah dan upaya menjaga keutuhan NU di tengah dinamika yang berkembang.

“Saya mengungkapkan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada para masyayikh yang memberikan arahan demi menjaga integritas dan marwah organisasi,” ujar Gus Yahya dikutip, Senin (1/12/2025).

Menurutnya, perhatian para kiai sepuh merupakan peneguhan penting bagi PBNU untuk terus menempatkan persatuan dan keteduhan umat sebagai prioritas.

Gus Yahya akan menerima sepenuhnya seruan para kiai sepuh agar seluruh pihak menahan diri dan menghindari langkah atau pernyataan yang berpotensi menimbulkan perpecahan.

Sikap ketundukan tersebut, kata dia, merupakan bentuk sam’an wa tha’atan atas bimbingan para masyayikh yang selama ini menjadi penopang utama perjalanan Jam’iyah.

Dia juga mendorong semua pihak terkait untuk segera menindaklanjuti dawuh para kiai dengan mengupayakan islah atau rekonsiliasi.

“Upaya tersebut harus dilakukan dalam semangat ukhuwah, kedewasaan, dan tanggung jawab bersama sebagai pengemban amanat Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama,” ujarnya.

 

