INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Forum Sesepuh NU Serukan Islah dan Hentikan Polemik di PBNU!

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 30 November 2025 |18:39 WIB
Forum Sesepuh NU Serukan Islah dan Hentikan Polemik di PBNU!
Forum Sesepuh NU Serukan Islah di PBNU (foto: dok ist)
JAKARTA - Sejumlah kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) menggelar Forum Musyawarah Sesepuh NU di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri, Jawa Timur, Minggu (30/11/2025). 

Pertemuan tersebut diprakarsai oleh dua tokoh utama, KH. Anwar Manshur (Lirboyo) dan KH. Nurul Huda Djazuli (Ploso), sebagai respons atas dinamika yang tengah berlangsung di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Forum tersebut dihadiri para masyayikh dari berbagai pesantren dan daerah, baik secara langsung maupun daring. Di antara yang hadir adalah KH. Anwar Manshur (Lirboyo), KH. Nurul Huda Djazuli (Ploso), KH. Ma’ruf Amin (via Zoom), KH. Said Aqil Siroj (via Zoom), KH. Abdullah Kafabihi Mahrus (Lirboyo), KH. Abdul Hannan Ma’shum (Kwagean), KH. Kholil As’ad (Situbondo), KH. Ubaidillah Shodaqoh, KH. dr. Umar Wahid (via Zoom), dan KH. Abdulloh Ubab Maimoen (via Zoom).

Dalam forum tersebut, para sesepuh menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi yang tengah terjadi di lingkungan PBNU. Mereka menegaskan perlunya langkah islah untuk mengakhiri polemik dan mengembalikan suasana kondusif demi kemaslahatan bersama.

 

