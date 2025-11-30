303 Orang Tewas dan 239 Hilang Akibat Bencana di Aceh, Sumbar, dan Sumut

303 Orang Tewas dan 239 Hilang Akibat Bencana di Aceh, Sumbar, dan Sumut (BPBD Agam)

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperbarui data jumlah korban bencana alam yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Total korban tewas mencapai 303 orang dan 239 lainnya masih dinyatakan hilang.

1. 303 Tewas Akibat Bencana

Kepala BNPB, Letjen Suharyanto merincikan, di wilayah Sumatera Utara (Sumut), tercatat 166 orang meninggal dunia dan 103 orang dinyatakan hilang.

“Sumatra Utara sekarang menjadi 166 jiwa meninggal dunia. Dalam satu hari ini bertambah menjadi 60 korban jiwa berkat operasi pencarian dan pertolongan oleh tim gabungan yang dipimpin Basarnas. Kemudian ada 103 jiwa yang masih hilang,” kata Suharyanto dalam keterangannya, Minggu (30/11/2025) pagi.

Ia menjelaskan, ribuan warga mengungsi di berbagai titik akibat kondisi permukiman yang rusak dan akses terputus.

“Jumlah pengungsi mencapai ribuan jiwa di Tapanuli Selatan dan Kota Sibolga, serta ratusan hingga ribuan kepala keluarga di Mandailing Natal, Tapanuli Utara, dan Humbang Hasundutan,” ujarnya.

Sementara itu, di Provinsi Aceh sebanyak 47 orang meninggal dunia dan 51 lainnya masih dalam pencarian.

“Untuk wilayah Aceh ada 47, kemudian 51 masih hilang dan 8 luka-luka. Ini akan berkembang terus datanya karena ada operasi SAR gabungan yang kemungkinan akan terus menemukan korban,” tutur Suharyanto.