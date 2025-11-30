Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

303 Orang Tewas dan 239 Hilang Akibat Bencana di Aceh, Sumbar, dan Sumut

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 30 November 2025 |10:06 WIB
303 Orang Tewas dan 239 Hilang Akibat Bencana di Aceh, Sumbar, dan Sumut
303 Orang Tewas dan 239 Hilang Akibat Bencana di Aceh, Sumbar, dan Sumut (BPBD Agam)
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperbarui data jumlah korban bencana alam yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Total korban tewas mencapai 303 orang dan 239 lainnya masih dinyatakan hilang. 

1. 303 Tewas Akibat Bencana 

Kepala BNPB, Letjen Suharyanto merincikan, di wilayah Sumatera Utara (Sumut), tercatat 166 orang meninggal dunia dan 103 orang dinyatakan hilang.

“Sumatra Utara sekarang menjadi 166 jiwa meninggal dunia. Dalam satu hari ini bertambah menjadi 60 korban jiwa berkat operasi pencarian dan pertolongan oleh tim gabungan yang dipimpin Basarnas. Kemudian ada 103 jiwa yang masih hilang,” kata Suharyanto dalam keterangannya, Minggu (30/11/2025) pagi.

Ia  menjelaskan, ribuan warga mengungsi di berbagai titik akibat kondisi permukiman yang rusak dan akses terputus. 

“Jumlah pengungsi mencapai ribuan jiwa di Tapanuli Selatan dan Kota Sibolga, serta ratusan hingga ribuan kepala keluarga di Mandailing Natal, Tapanuli Utara, dan Humbang Hasundutan,” ujarnya.

Sementara itu, di Provinsi Aceh sebanyak 47 orang meninggal dunia dan 51 lainnya masih dalam pencarian.

“Untuk wilayah Aceh ada 47, kemudian 51 masih hilang dan 8 luka-luka. Ini akan berkembang terus datanya karena ada operasi SAR gabungan yang kemungkinan akan terus menemukan korban,” tutur Suharyanto.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/18/3186793/banjir_dan_longsor_di_padangsidempuan-UMte_large.jpg
Korban Tewas Akibat Banjir dan Longsor di Asia Tenggara Tembus 500 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186746/viral-hFxz_large.jpg
Aceh Dikepung Banjir, BNPB: 47 Orang Meninggal dan 51 Warga Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186734/viral-DIXv_large.jpg
Update Korban Banjir Sumut, 166 Orang Meninggal dan 143 Warga Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186708/pemerintah-EhNU_large.jpg
AHY: Pemerintah Kirim Alat Berat Atasi Banjir dan Longsor di Aceh hingga Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186686/partai_perindo-HQOU_large.jpg
Tokoh Muda Sipirok Minta Pemerintah Tetapkan Banjir & Longsor Jadi Status Bencana Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186684/bencana-R0YG_large.jpg
74 Orang Tewas Akibat Banjir dan Longsor di Agam
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement