INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Korban Tewas Akibat Banjir dan Longsor di Asia Tenggara Tembus 500 Orang

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 30 November 2025 |08:01 WIB
JAKARTA - Banjir dan longsor melanda sejumlah negara di wilayah Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Jumlah korban tewas akibat bencana tersebut tembus 500 jiwa pada Sabtu (29/11/2025).  

Hujan monsun yang deras mengguyur sebagian besar wilayah di ketiga negara tersebut minggu ini, melansir Guardian, Minggu (30/11/2025). Bencana ini menewaskan ratusan orang dan membuat ribuan orang terlantar. Banyak di antaranya berada di atap rumah menunggu pertolongan.

Tim penyelamat di Indonesia kesulitan mencapai daerah-daerah terdampak paling parah di Pulau Sumatra. Setidaknya 350 orang telah meninggal dunia dan 279 orang masih hilang.

"Jumlah korban tewas di Sumatera Utara meningkat menjadi 166 orang, sementara 90 orang meninggal dunia di Sumatera Barat. Tim penyelamat juga mengevakuasi 47 jenazah di Aceh," kata Suharyanto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Lebih dari 3.500 polisi dikerahkan untuk mencari korban yang masih hilang dan membantu mendistribusikan bantuan kepada lebih dari 28.400 orang yang mengungsi ke tempat penampungan sementara.

"Sekitar 80.000 orang telah dievakuasi dan ratusan lainnya masih terlantar di tiga provinsi di Pulau Sumatra, wilayah paling barat Indonesia," ujar Suharyanto dalam konferensi pers.

Ia menambahkan, operasi penyemaian awan akan dimulai di Sumatra Barat untuk mengurangi curah hujan, yang sebagian besar telah mereda pada Sabtu.

 

