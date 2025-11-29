Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Truk Tronton Tabrak 13 Kendaraan di Lampu Merah Karawang, Dua Orang Tewas  

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 29 November 2025 |15:16 WIB
A
A
A

JAKARTA - Peristiwa kecelakaan beruntun yang melibatkan truk tronton dengan belasan kendaraan terjadi di persimpangan lampu merah Dawuan, Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Sabtu (29/11/2025)

Berdasarkan informasi yang dihimpun Okezone, sebuah truk pengangkut garam diduga mengalami gangguan rem, menyebabkan tabrakan yang melibatkan kendaraan roda dua dan roda empat saat berhenti di lampu merah.

Satuan Lalu Lintas Polres Karawang yang tiba di lokasi langsung memimpin proses evakuasi korban kecelakaan.

"Ada 1 kendaraan sumbu 3, 1 truk dan 4 kendaraan kecil serta 7 motor yang sudah berhasil kita evakuasi," ujar Kasat Lantas Polres Karawang, AKP Hidayat.

Dalam peristiwa ini,  dua orang tewas sementara lima orang lainnya menderita luka-luka dan dilarikan untuk mendapatkan perawatan medis.

 

